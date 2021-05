Comprare azioni ACEA potrebbe essere un investimento molto interessante per il lungo periodo, meno nel medio. Come si vede dai grafici, infatti, ci sono due situazioni molto diverse sul time frame settimanale e su quello mensile.

Sul time frame settimanale, le quotazioni hanno raggiunto il II obiettivo di prezzo in area 19,73€, ma questa cosa sta provocando un contraccolpo chiaramente visibile dall’andamento della seduta del 17 maggio. Dopo un break rialzista della resistenza, le quotazioni hanno ritracciato riportandosi sotto area 19,73 euro. La settimana è solo all’inizio, ma è evidente che quanto accadrà in prossimità di questo livello avrà forti ripercussioni nel medio periodo.

Diversa è la situazione nel lungo periodo dove la proiezione rialzista in corso punta al I obiettivo di prezzo in area 22,26 euro e a seguire verso gli altri obiettivi indicati in figura. Con la massima estensione che passa in area 43 euro le azioni ACEA potrebbero più che raddoppiare il loro valore. Solo una chiusura mensile inferiore a 15,56 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista di lungo periodo.

Dal punto di vista degli analisti il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 10%.

Secondo i multipli di mercato, invece, la situazione è abbastanza contraddittoria, per cui è difficile trarre spunti interessanti. Un aspetto molto interessante che potrebbe spingere a un investimento su ACEA è quello legato al rendimento del suo dividendo. Alle quotazioni attuali, infatti, stiamo parlando di un rendimento superiore al 4%.

ACEA (MIL:ACE) ha chiuso la seduta del 12 marzo in ribasso dello’1,51% rispetto alla seduta precedente a quota 17,59 euro.

Time frame settimanale

Time frame mensile

