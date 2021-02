La depilazione è un momento sacro. Spesso per rimuovere i peli ci si fa la ceretta, ma molte persone invece preferiscono il rasoio. Con quest’ultimo però bisogna fare attenzione, perché ci si può ferire. Alcune preferiscono usare il rasoio perché indolore e molto rapido. Ma anche perché dopo la depilazione non si avrà la pelle rossa, ideale quindi d’estate. Però ci sono 5 errori shock da non commettere quando ci si depila.

La lama del rasoio non è per sempre

Moltissime persone, sia che si tratti di donne che si depilano le gambe, sia di uomini che si fanno la barba, hanno tutte lo stesso pensiero: un rasoio è per sempre. Ecco no, le lame del rasoio non sono per sempre, anzi sono per una volta, massimo due. Se si usano delle lame vecchie la percentuale di ferirsi è molto alta.

Lo scrub

Quando ci si depila, magari il giorno prima, si può fare un bello scrub sulla zona interessata. Lo scrub servirà a rimuovere tutta la pelle morta presente, ma anche a rimuovere i peli incarniti. In questo modo la depilazione sarà molto più facile da fare.

Il momento adatto

Il momento adatto per depilarsi quand’è? Non prima della doccia, ma nemmeno dopo. Infatti bisognerebbe entrare in doccia, bagnare le gambe con dell’acqua calda per 3 minuti e solo dopo depilarle. Poi procedere con la doccia normale.

Mai a secco

Nonostante vi sia l’acqua, è importante usare un prodotto che aiuti il rasoio a scivolare sulla pelle. Questo può essere il bagnoschiuma, o un sapone per il corpo, ma sarebbe meglio un prodotto specifico. Ad esempio, il gel per la depilazione, o anche la schiuma da barba.

Applicare sempre una crema idratante

Fondamentale dopo essersi depilati e lavati applicare una crema idratante corpo. La crema infatti andrà ad idratare la pelle stressata dal rasoio e allo stesso tempo, la nutrirà. Ecco dunque i 5 errori shock da non commettere quando ci si depila.

