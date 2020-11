Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La depilazione è un problema di quasi tutte le ragazze e le donne. Anche se alcune stanno scegliendo ultimamente di non radersi più e di tenere i peli così come sono, molte di noi continuano a volersi depilare. Se vogliamo avere gambe lisce, bisogna prima decidere il modo in cui depilarsi o radersi. Tra silk-épil, ceretta, filo e rasoio, si ha l’imbarazzo della scelta.

Molte donne optano per il rasoio, in quanto è veloce e indolore. Tagliarsi con la lametta è però all’ordine del giorno e non è piacevole. Se ci capita spesso, forse non sapevano che non dovremo commettere questi 3 errori per evitare di tagliarsi con il rasoio durante la depilazione! Vediamo quali sono.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Utilizzare un rasoio non adatto

Il primo errore da evitare riguarda la qualità e l’usura del rasoio. Se vogliamo usarne uno del tipo usa-e-getta, è consigliato optare per modelli con 4 o 5 lame. Non risparmiamo sul costo del rasoio, ma puntiamo a oggetti di buona qualità. Ciò ci aiuterà a non tagliarci durante la depilazione.

Sia se decidiamo di usare un rasoio usa-e-getta, sia se optiamo per uno riutilizzabile, bisogna fare attenzione all’usura delle lame. Per i primi, è consigliato gettarli dopo 2 o 3 utilizzi. I rasoi di sicurezza, invece, hanno delle lamette che bisogna cambiare regolarmente. Se non facciamo così, rischiamo che il rasoio tagli la nostra pelle invece dei peli.

La rasatura a secco

Tra i 3 errori per evitare di tagliarsi con il rasoio durante la depilazione c’è la famigerata rasatura a secco. Per ottenere dei buoni risultati e depilarci in sicurezza è molto importante utilizzare dei prodotti che permettano al rasoio di scorrere sulla pelle.

Saponi solidi e bagnoschiuma sono sconsigliati, in quanto sembrano non garantire la scorrevolezza necessaria. Optiamo quindi per la classica schiuma da barba, ottimo alleato nella rasatura.

Depilarsi in fretta

Si è sempre di corsa e non si smette mai di pensare a cosa si dovrà fare fra poco. Per depilarsi bene e senza tagliarsi, però, è necessario fermarsi e fare le cose con calma. È infatti importante concentrarsi durante la depilazione col rasoio. Prendiamoci il nostro tempo per passare il rasoio con dei movimenti decisi ma non troppo veloci. Poniamo particolare attenzione soprattutto quando passiamo in punti irregolari, come le ginocchia.

Maggiore è l’attenzione che mettiamo, maggiore è la possibilità di evitare di tagliarsi col rasoio!