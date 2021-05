I Consulenti di Giardinaggio di ProiezionidiBorsa quest’oggi spiegheranno ai Lettori, anche meno esperti, come avere dei balconi di casa sempre fioriti nel periodo più caldo dell’anno.

In particolare, si soffermeranno sugli errori comuni da non commettere per avere sul balcone di casa enormi e colorati cespugli di fiori per tutta l’estate.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

A chi non piacerebbe, infatti, avere un balcone fiorito anche d’estate?

Le piante, soprattutto quelle con i fiori, donano agli spazi in cui vivono un calore avvolgente. E un dinamismo unico.

Insomma, personalizzano gli ambienti rendendoli speciali.

Attenzione, però, la buona riuscita di una fioritura, sia in casa che in giardino, piuttosto che in terrazzo o in balcone, dipende molto dalle caratteristiche ed esigenze di cui ogni pianta ha bisogno.

Alcune piante, infatti, resistono bene al freddo e al sole pieno, altre al caldo e all’ombra.

Alcune per vivere bene hanno bisogno di molta acqua, altre di poca. Altre sono adatte agli ambienti interni, altre ancora solo a quelli esterni e così via.

Per cui, prima di acquistare le piante, è importante capire se si adattano bene all’ambiente nel quale vivranno.

Cliccando qui, ad esempio, i Lettori scopriranno quali sono le tre piante che d’estate fioriscono sui balconi esposti al nord e all’ombra.

Ecco gli errori comuni da non commettere per avere sul balcone di casa enormi e colorati cespugli di fiori per tutta l’estate

Una delle piante che resiste molto al bene all’esposizione al sole e che può essere piantata sia in giardino che coltivata in vaso, è la vinca.

Questa pianta da fiore estivo è adatta a fioriture colorate e rigogliose anche d’estate.

Tuttavia, per abbellire i balconi di casa con colorati ed enormi cespugli di vinca non bisogna commettere questi errori comuni.

Errori da evitare

Sebbene la vinca sia una pianta facile da coltivare che non richiede particolari attenzioni, per avere sul balcone di casa enormi e colorati cespugli di fiori per tutta l’estate, non bisogna commettere questi errori comuni.

Il primo errore comune è quello di utilizzare dei vasi di piccole dimensioni.

La vinca, invece, ha bisogno di espandersi, di crescere una volta in vaso. Per cui necessita di vasi di grandi dimensioni.

Il secondo errore da evitare riguarda il terreno.

Sebbene si dica che questa pianta si adatti a qualsiasi terreno, si consiglia, invece, di scegliere un terreno acido e fertile. Assicurandosi che sia drenante.

Al riguardo, si consiglia di utilizzare, al fine di migliorare il drenaggio all’interno del vaso, dei piccoli pezzi di coccio o ghiaia.

Il terzo errore comune riguarda, invece, proprio la sua esposizione alla luce.

Molti credono che debba stare a mezz’ombra quando, al contrario, è una pianta che ama stare in pieno sole resistendo alle temperature più alte che superano i 30°.

L’ultimo errore comune riguarda i parassiti dai quali la pianta può essere facilmente attaccata.

Quando ci si accorge dell’esistenza dei parassiti sulla pianta, prima che la vinca muoia, si consiglia di bagnarla con una spugna morbida, dell’acqua corrente e qualche goccia di sapone neutro.