È arrivata la bella stagione e con questa la voglia di pianificare le vacanze. Viste le prossime riaperture possiamo iniziare a fare viaggi anche fuori dall’Europa. Quello che forse non tutti sanno però è che alcuni Paesi, dentro e fuori l’Europa, permettono ai turisti di vaccinarsi. Infatti, se scegliamo una di queste mete per le nostre vacanze potremo essere vaccinati contro il Covid 19.

Turismo vaccinale

È un fenomeno in costante crescita ed è chiamato turismo vaccinale. Si tratta della possibilità che alcuni Paesi offrono di acquistare dei pacchetti vacanze che comprendono la somministrazione del vaccino anti-Covid. Possiamo considerarla una mossa per incentivare il turismo, specialmente nei confronti di persone che hanno deciso di aspettare la somministrazione del vaccino per ricominciare a viaggiare. In un certo senso, in questo modo potremo unire l’utile al dilettevole viaggiando ed ottenendo la vaccinazione. Ma quali sono le mete che offrono il vaccino anti-Covid ai turisti? Se scegliamo una di queste mete per le nostre vacanze potremo essere vaccinati contro il Covid 19: scopriamole insieme.

Alaska

L’Alaska è il primo paese degli Stati Uniti ad aprire al turismo vaccinale. Infatti, dal 1° giugno 2021 i viaggiatori che arriveranno in Alaska potranno ricevere il vaccino presso gli aeroporti del Paese. Quest’iniziativa è mirata a far ripartire il turismo che nell’ultimo anno è stato messo in ginocchio dalla pandemia.

Russia

Una meta non così lontana è la Russia: questo paese offre la possibilità di vaccinarsi con lo Sputnik. I pacchetti viaggio al costo di circa 1.500 euro a persona includono anche la vaccinazione. Se possiamo restare poco più di 20 giorni potremo ricevere entrambe le dosi. In caso contrario, c’è la possibilità di compiere due viaggi in un mese per completare l’intero ciclo di vaccinazione.

Emirati Arabi

Per incentivare il turismo internazionale di lusso, questo paese organizza viaggi ad hoc che permettono la possibilità di ricevere la vaccinazione. In questo caso si tratta di un tipo di turismo adatto a persone abbienti. Infatti, la Knightsbridge Circle è una rinomata agenzia che offre viaggi di lusso. Ai suoi soci è offerta la possibilità di viaggiare e, tra i vari servizi compresi c’è anche ricevere il vaccino. Questa iniziativa ha avuto un successo così grande che l’agenzia ha deciso di estendere il pacchetto anche a persone esterne al club.

