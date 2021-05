A chi non piacerebbe avere un balcone luminoso, fiorito e profumato anche d’estate? Ma prima di scegliere e acquistare le piante giuste che si adattano bene all’ambiente in cui vivranno, è importante tenere presente, e ben chiari, alcuni elementi.

Tra questi, certamente, le condizioni climatiche e lo spazio a loro disposizione. Al riguardo, gioca un ruolo fondamentale per ottenere un balcone fiorito e profumato anche d’estate, l’esposizione del sole.

Infatti, anche in base all’esposizione del nostro balcone è possibile scegliere le piante adatte e ricreare così, anche in città, dei veri e propri angoli di paradiso.

Ad esempio, quando il balcone è esposto verso nord, si consigliano piante e fiori che prediligono l’ombra. Quando, invece, il balcone è esposto verso sud si consigliano piante e fiori che prediligono il sole o anche la penombra. La scelta, in questi casi, sarà più ampia.

Quest’oggi con gli Esperti di Giardino di ProiezionidiBorsa vedremo come d’estate bastano solo queste tre piante a rendere luminoso, fiorito e coloratissimo come non mai il nostro balcone anche se questo è esposto a nord e all’ombra.

La prima delle tre piante che renderà luminoso, fiorito e coloratissimo come non mai il nostro balcone anche se esposto a nord e all’ombra, è l’ortensia.

Questa pianta, dai colori meravigliosi e super scenografica, non richiede molte cure sebbene regali al nostro balcone una fioritura pazzesca.

L’ortensia si adatta bene sia al giardino che al vaso.

La seconda delle tre piante è l’azalea, il simbolo della ricerca contro il cancro e il regalo perfetto per la festa della mamma appena trascorsa.

Anche l’azalea è una pianta che soffre al sole, per cui è perfetta per i balconi esposti a nord e all’ombra.

Richiede, però, molta attenzione per quanto riguarda la sua innaffiatura. Soprattutto nel periodo estivo. Infatti con l’aria afosa e calda la pianta deve essere annaffiata con regolarità.

Anche l’azalea come l’ortensia è una pianta piuttosto facile da curare e si contraddistingue per i suoi magnifici fiori colorati.

La terza pianta, invece, è conosciuta con il nome di hosta.

Le hosta sono tipiche piante perenni che, se adagiate in comodi vasi capienti, vivono anche per decenni.

I suoi fiori sono eleganti e particolarmente profumati. Anche le hosta nei mesi estivi richiedono idonee innaffiature.

Ecco come d’estate bastano solo queste tre piante a rendere luminoso, fiorito e coloratissimo come non mai il nostro balcone anche se questo è esposto a nord ed è senza sole.

