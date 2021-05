Tutti desiderano un giardino profumato e ricco di piante fiorite e colorate. Allora in giardino non può mancare questa pianta bellissima da vedere e davvero molto utile in cucina. Questa non è la lavanda ma ha un profumo intenso, si usa in cucina e fa bene alla salute ed ecco perché è conveniente averla in giardino. Questa pianta è perfetta da far crescere anche nelle fioriere o in vaso e regala davvero tanti aromi durante la fioritura.

Come coltivare l’elicriso liquirizia

In molti la conoscono anche con il nome di “pianta del curry”. In realtà si tratta dell’elicriso liquirizia che non ha molto in comune con il curry. Le ragioni di questo nome non sono molto chiare, ma sono tanti i motivi per cui avere questa pianta in giardino. Innanzitutto è una pianta molto bella da vedere per le lunghe foglie di un colore verde che tendono all’argento. Durante la fioritura raggiunge il massimo della sua bellezza e regala aromi inconfondibili.

Coltivarla è semplicissimo perché la pianta ha un’unica richiesta: un terreno sabbioso. Odia infatti i ristagni d’acqua e non richiede annaffiature frequenti. Insomma l’elicriso liquirizia non è la lavanda ma ha un profumo intenso, si usa in cucina e fa bene alla salute.

Come utilizzarla in cucina

Per quale altro motivo coltivare l’elicriso liquirizia? Anche per i suoi tanti utilizzi in cucina e le sue importanti proprietà terapeutiche. Bisognerà raccogliere fiori e foglie ed essiccarli entrambi prima della consumazione.

In particolare le foglie rappresentano un modo perfetto per insaporire carni di ogni tipo. In molti utilizzano le foglie essiccate dell’elicriso liquirizia per speziare la carne di pollo alla perfezione. Ottimo anche come tisana drenante. Ma ecco quali sono le sue principali proprietà terapeutiche.

Le importanti proprietà dell’elicriso liquirizia

I maggiori benefici di questa pianta sono le importanti proprietà diuretiche e il potere curativo di tosse e infiammazioni. La pianta è poi un anti-allergenico naturale e svolge un importante effetto anti-invecchiamento di cellule e tessuti. Ottimo anche contro le smagliature e l’acne del viso, inoltre alcuni trattamenti di bellezza impiegano l’elicriso per combattere la cellulite.

