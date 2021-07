Le località di mare sono tra le più considerate per le vacanze delle famiglie italiane. Dopo qualche settimana trascorsa tra iodio e salsedine, ecco che i vestiti cominciano a presentare tracce di sale. Col tempo, se non manutenuti perfettamente, quelle tracce si possono trasformare in macchie e segni indelebili. E questo accade anche con gli indumenti che non vengono direttamente a contatto con l’acqua marina. Quindi anche magliette, gonne e pantaloni, parei, caftani e poi asciugamani e accessori.

Ma ecco gli errori che causano macchie di salsedine sui vestiti e come rimediare. Cominciamo dall’errore più comune e banale che si commette con teli mare e copricostume. Quando andiamo in spiaggia è normale poggiarsi bagnati sui teli o sulle stuoie. Queste assorbono anche piccole quantità di acqua salata e quindi di salsedine. L’errore sta nel non sciacquarle per settimane, aspettando che si impregnino totalmente di sale. Infatti la salsedine non permette alla stoffa di asciugarsi completamente.

Quindi dopo qualche giorno di utilizzo, i teli, parei, caffettani, copricostume etc andrebbero sciacquati. Questa pratica permette anche di eliminare possibili tracce di creme, sudore e olii per l’abbronzatura.

Ecco gli errori che causano macchie di salsedine sui vestiti e come rimediare

Il procedimento per eliminare la salsedine del mare è valido per qualsiasi tessuto. Soprattutto se la stoffa è indurita bisognerà immergere i capi in acqua tiepida e lasciarli a mollo per un’ora almeno. Aggiungiamo un sapone neutro liquido e sfreghiamo le parti di tessuto più intaccate dal sale. Risciacquiamo con acqua fredda.

Se i capi colorati si presentano troppo scoloriti o danneggiati, laviamoli in lavatrice aggiungendo un misurino di aceto bianco per i capi chiari, di aceto rosso per i capi scuri. L’aceto permette alle fibre di riacquisire vivacità nei colori. Scegliamo sempre un lavaggio a basse temperature per non rovinare i tessuti.

Quando si tratta di stuoie, lavarle con l’acqua rischia di rovinare il vimini. Pertanto un’idea intelligente è di passare uno sgrassatore con una spugna. La salsedine verrà immediatamente eliminata. Per tutti i capi il consiglio è di farli asciugare al rovescio senza esporli direttamente ai raggi solari. In questo modo si evita che si macchino o si scoloriscano. Al contempo non si rischia di lasciarli umidi e quindi che si formi della muffa. Questi consigli sono utilissimi anche quando si decide di riporre teli e indumenti da mare per l’inverno. In questo articolo si trovano ottimi consigli anche per lavare i costumi.