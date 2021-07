Ci sono alcune paure che davvero accomunano tantissime persone. Una fobia davvero conosciuta, per esempio, è quella del buio. Almeno una volta nella vita, infatti, ci sarà capitato di sentire qualcuno dire che dorme con la luce accesa per evitare l’oscurità. Un’altra paura davvero nota è quella degli insetti e, in particolar modo, dei ragni. Questi animali, infatti, spaventano tantissime persone e forse c’è un modo per evitarli.

Se anche noi abbiamo questo comunissimo problema non dovremmo mai vestirci di verde

L’aracnofobia è ormai una parola conosciuta dalla maggior parte delle persone, in quanto questa paura è davvero tra le più comuni. Molte persone, infatti, non riescono proprio a reggere il confronto con un ragno e in tanti scappano o si paralizzano dinanzi ad esso. Anche per questo motivo, alcuni ricercatori hanno studiato approfonditamente questo animale, scavando in ogni suo aspetto.

Tra questi, c’è sicuramente un professore di Biologia presso l’Università di Cincinnati. In questo studio, il docente aveva già analizzato la preferenza di colori dei ragni capaci di saltare. In questo caso, infatti, sembrava chiaro che gli animali tendessero ad attaccare meno prede di colore rosso e verde e più quelle di tonalità blu. Nell’analisi che stiamo facendo oggi, però, il professore si è concentrato sui ragni lupo e ha cercato di capire quale fosse il colore che più li attraesse.

Pochi anni fa, il docente si è concentrato sui ragni lupo, cercando di capire se fossero attratti da qualcosa in particolare. Dai suoi studi, si evince che, a quanto pare, i ragni lupo sono capaci di catturare la luce nella lunghezza d’onda verde. E, proprio per questo motivo, ne sono particolarmente attratti. Ma questa può sicuramente essere una situazione scomoda per coloro che soffrono di aracnofobia e se anche noi abbiamo questo comunissimo problema non dovremmo mai vestirci di verde.

