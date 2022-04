Pasqua si sta avvicinando molto velocemente e con lei alcune tradizioni tipicamente italiane. Gli asparagi stanno ripopolando i nostri piatti così come stiamo per ordinare l’abbacchio in macelleria. Tuttavia, ciò che fin da piccoli ci fa pensare al periodo Pasquale è sicuramente l’uovo.

L’uovo è ciò che proprio non può mancare sulle tavole degli italiani. In particolare però esistono in commercio tantissimi prodotti diversi e orientarsi non è così facile.

Gli esperti di ProiezionidiBorsa, dunque, cercano di dare al Lettore qualche consiglio per scegliere il migliore. Infatti, ecco i segreti per scegliere un uovo buonissimo e non deludere nessuno.

Conoscere i vari gusti e le varie proposte

L’uovo di Pasqua all’italiana è fatto di cioccolato. Certo, ma esistono molti tipi di cioccolato diversi e questa è la prima scelta che dobbiamo fare.

Normalmente, i bambini preferiscono quello al latte e i grandi quello fondente. Tuttavia, come per tutte le generalizzazioni, questa non è necessariamente vera. Prima di comprarlo la cosa migliore da fare è chiedere e sincerarsi dei gusti dei nostri commensali.

Esistono anche uova di cioccolato bianche che non sono assolutamente da disdegnare. Nella svariata offerta dei supermercati, poi, ci sono anche le uova di Pasqua alle nocciole, altra idea per cambiare un po’ dal solito.

Un altro elemento da prendere in considerazione è sicuramente la taglia. Ci sono uova di Pasqua davvero grandi che possono soddisfare l’appetito di tante persone.

Controlliamo bene il prezzo al chilo, perché queste uova potrebbero essere sia più care sia meno care di quelle che hanno una taglia normale.

Ecco gli elementi da valutare prima di scegliere l’uovo di Pasqua 2022 per un prodotto buonissimo che non delude nessuno

Inoltre, ci sono altre variabili da prendere in considerazione per scegliere l’uovo che fa al caso nostro.

In primo luogo, cerchiamo bene di capire che sorpresa contiene. A volte le uova di Pasqua che ci sembrano per bambini hanno in realtà delle sorprese per adulti e viceversa. Ricordiamoci infatti che soprattutto per i bambini il regalo è quasi importante come la qualità del cioccolato. Per gli adulti invece, vale spesso il discorso opposto.

Infine, due ultime considerazioni. Ci sono tantissime pasticcerie italiane che producono ottime uova di cioccolato. Certo, costano di più dell’offerta del supermercato ma può valere la pena investire un po’ più di soldi.

Inoltre, sul sagrato di molte chiese italiane o sulle nostre piazze troviamo delle associazioni che vendono uova di cioccolato per ricavare fondi utili a cause umanitarie. Possiamo pensarci e fare anche una buona azione per Pasqua.

Ecco, dunque, gli elementi da valutare prima di scegliere l’uovo di Pasqua 2022.

