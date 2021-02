“L’evidenza è invisibile agli occhi” diceva Antoine de Saint-Exupéry, famoso autore de “Il piccolo principe”. Sembra una frase fatta, ma anche Noi di ProiezionidiBorsa ci siamo cascati.

Infatti, in una nostra analisi sui lavori più richiesti nel 2021 ce ne siamo completamente dimenticati. C’è, infatti, una carriera che paradossalmente ora è in crisi, ma non economica. C’è una grande carenza di professionisti del settore, con alta motivazione.

Diciamo che si tratta di una via che necessita una mission molto precisa, che segue una vision estremamente dettagliata. Purtroppo, nessuno pensa mai a questa carriera professionale che offre un lavoro sicuro. Peccato, perché potrebbe trattarsi di un’ottima soluzione.

Una carriera che guarda in alto, molto in alto

In Italia c’è sempre la questione delle raccomandazioni. Ci si dice, spesso, che per trovare un bel lavoro serve la cosiddetta “bottarella”. Ora, in crisi economica e sanitaria, forse la suddetta serve anche per trovare un lavoro qualunque.

Bisogna, quindi, avere degli aiuti dall’alto. Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo puntare certo in alto, ma molto più in alto. Parliamo, infatti, di un aiuto che sa quasi di vocazione, o proprio di vocazione e basta.

La Chiesa Cattolica, e le altre chiese sparse in tutto il mondo, hanno un gran bisogno di professionisti che sappiano mettere il clergyman o, forse un po’ démodé, l’abito talare. Stiamo parlando, infatti, di diventare sacerdoti.

Una professione che è sicura, lo stipendio arriva puntuale come per qualunque dipendente pubblico. Ferie e malattie pagate, lavoro non usurante e spesso mensa inclusa. Spesso, anche riscaldamento, bollette e connessione Sky sono delle amenities che rientrano nel contratto.

Unico punto debole è la questione del celibato e della conseguente castità. Ma si sa, l’uomo è imperfetto e corruttibile. Certo, questo lavoro è rivolto solo agli uomini, per le donne bisognerebbe bussare alla porta delle Chiese protestanti.

Nessuno pensa mai a questa carriera professionale che offre un lavoro sicuro.