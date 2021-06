Se pensiamo che esperti sociologi ed economisti comportamentali hanno scritto libri e libri sull’argomento una ragione ci sarà. Infatti, almeno una volta a settimana tutte le famiglie italiane devono andare a fare la spesa e il mercato della grande distribuzione organizzata è immenso.

Quindi, spingere le persone a comprare anche solo per un euro in più, se moltiplicato per i grandi numeri, crea un fatturato aggiuntivo grandissimo. Fare la spesa al supermercato è davvero un affare, ma vediamo per chi. In un articolo passato abbiamo provato a mettere in guardia il Lettore da un trucco intelligentissimo che i supermercati usano per farci spendere di più.

Oggi, vediamo l’ennesimo nostro errore. Infatti, se spendiamo troppi soldi al supermercato e non risparmiamo è colpa di questa nostra cattivissima abitudine.

Le altre cattive abitudini

Una pericolosissima abitudine che dobbiamo certamente abbandonare è quella di andare al supermercato senza aver mangiato. Un classico, certo, ma dobbiamo anche ricordarci di non andare a fare la spesa dopo che abbiamo bevuto.

Diremo, com’è possibile andare al supermercato dopo aver bevuto? Ebbene, non è così difficile da immaginarsi il seguente scenario. Infatti, basta andare a prendersi un aperitivo con degli amici e poi ricordarsi di dover fare la spesa. Il gioco è fatto, andiamo al supermercato troppo allegri e riempiamo il carrello. Oppure, ci sono altre situazioni in cui non sono tanto le nostre abitudini a farci spendere di più.

Come ricordato prima, spesso i supermercati usano dei trucchi per spingerci a comprare anche ciò di cui non avremmo davvero bisogno. Non pensiamo troppo male: lo fanno per sopravvivere alle leggi del mercato, e alla fine dei conti ci conviene.

In fin dei conti, possiamo fare moltissimi errori. Ce n’è uno però che gli economisti sottolineano con costanza: parliamo del reddito permanente.

Friedman ci aveva già messo in guardia più di quarant’anni fa: quando compriamo pensiamo solo all’oggi. Dovremmo, invece, pensare di inserire la nostra spesa in ottica anche futura: solo così riusciamo davvero a risparmiare.