Avete presente quando andate a cena con amici e magari state parlando di una cosa e poi aprite un sito online o un social e trovate la pubblicità di quello di cui stavate parlando? Ecco finalmente svelato come capire se il nostro telefono ci spia. E sì, il telefono ci sta spiando, ma in realtà siamo noi a dargli il permesso di farlo. Perché infatti quando accettiamo qualcosa da un’applicazione, se andate a leggere bene l’intero documento noterete che acconsentite alla registrazione di suoni che l’app in questione può registrare e usare. In che modo? Veicolando le pubblicità giuste.

Quindi se a cena state parlando ad esempio di una razza di cane, il vostro telefono poi vi farà vedere solo pubblicità di cani e così per qualunque altro prodotto. Questo è possibile tramite delle ottime strategie di targettizzazione dei consumatori. Perché ad esempio un’azienda può investire sulle pubblicità di Facebook disegnando il target di riferimento. Il social, dunque, farà vedere la pubblicità solo a quelle persone.

Apple si schiera contro: ecco finalmente svelato come capire se il nostro telefono ci spia

In un precedente articolo vi avevamo già parlato di una famosa lotta tra Facebook e Apple. Il motivo era proprio questo. Perché l’azienda madre dell’i-Phone ha deciso di schierarsi da parte del cliente (per leggere l’articolo clicca qui). In pratica con il nuovo aggiornamento dell’i-Phone se il telefono ti sta registrando oppure se questo ha accesso alla vostra fotocamere interna (il che vuol dire che vede quello che fate) si accenderà una luce arancione. Questa luce posizionata in alto vicino alla fotocamera vi sta segnalando che il vostro telefono sta ascoltando la vostra conversazione. Quindi vi sta spiando.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Il tema privacy è sempre molto delicato. I colossi del tech cercano sempre più di salvaguardarlo, ma allo stesso tempo questo potrebbe creare gravissimi danni a molte aziende.