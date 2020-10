In un articolo precedente abbiamo scoperto che se hai questi 2 euro nel borsellino sei ricco. In questo invece, capirai perché occhio alle monete da 2 euro che hai in tasca! Alcune non vanno scambiate.

I 2 euro commemorativi

Sono monete destinate a circolare e ad avere corso legale in tutti gli Stati membri dell’area dell’euro. L’emissione di tali monete è sottoposta a 4 condizioni:

può essere modificata soltanto la faccia nazionale;

il numero di emissioni è limitato ad una per Stato membro e per anno (dal 2013 si possono emettere 2 monete per anno);

la moneta da 2 euro è la sola pezzatura che può essere utilizzata per tali emissioni commemorative;

il numero totale dei pezzi messi in circolazione è limitato e non può superare determinati massimali.

Occhio alle monete da 2 euro che hai in tasca!

Attualmente, in Europa circolano circa 200 versioni diverse di monete da 2 euro.

A queste, poi, si devono aggiungere quelle commemorative. Alcuni di questi pezzi coniati in edizione limitata possono valere una bella cifra. Non parliamo di monete con un valore commerciale di migliaia di euro come i 2€ di Grace Kelly; ma di monete che valgono decine di euro.

Queste non sono sempre conservate in astucci ma possono finire sul mercato.

