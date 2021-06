Il Mar Mediterraneo è ricco di bellissime spiagge da visitare e con acque limpide e cristalline. Luoghi meravigliosi perfetti per rilassarci durante le nostre vacanze e godere di pace e serenità. Ma molto spesso godersi pace e tranquillità non è possibile.

Sono tantissime le spiagge che vengono prese d’assalto da migliaia di turisti ogni anno, portando caos e affollamento. Il risultato è che in certi periodi dell’anno diventa quasi impossibile trovare uno spazio per asciugamano e ombrellone.

Per evitare questo affollamento si cerca di trovare spiagge meno conosciute ma purtroppo molto spesso questo è sinonimo di spiagge meno belle o con meno servizi. Fortunatamente però, se si cerca bene, si possono trovare entrambe le cose. Esistono ancora alcune spiagge poco conosciute ma con mari spettacolari e adatte a tutti. Oggi parliamo di una di queste, la spiaggia di Santa Giulia, che si trova in Corsica.

Ecco dove si trova questa spiaggia indimenticabile con un mare cristallino e lontana dal caos estivo

La Corsica è una meta turistica in costante sviluppo. Famosa per le sue spiagge bianche e il suo mare cristallino ma anche per le montagne e i parchi naturalistici che la rendono un’isola adatta a tutte le esigenze.

La spiaggia di Santa Giulia si trova nel sud della Corsica, vicino a Porto Vecchio, in una piccola baia al riparo dal vento e dal mare mosso che a volte si può trovare sulle coste di quest’isola. La baia di Santa Giulia fa parte del parco marino internazionale delle Bocche di Bonifacio, creato per proteggere fauna e flora di questi luoghi. Ecco dove si trova questa spiaggia indimenticabile con un mare cristallino e lontana dal caos estivo.

Consiste in una lingua di sabbia finissima e bagnata da un meraviglioso mare cristallino. È una spiaggia adatta anche ai bambini e a chi non sa nuotare perché l’acqua è bassa per vari metri dopo la riva. Dietro la spiaggia sorge l’omonimo stagno.

La caratteristica più interessante della spiaggia di Santa Giulia è che, trattandosi di una lingua di sabbia lunghissima, non risulta mai essere troppo affollata. Anche nei mesi di luglio e agosto si riesce sempre a stare comodi e rilassati senza avere troppa gente intorno. È inoltre una spiaggia dotata di svariati servizi vicini, bagni pubblici, bar, ristoranti e residence.