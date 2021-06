La limonata è una bevanda che conosciamo tutti, semplice da preparare ed incredibilmente dissetante durante le calde giornate estive.

È anche particolarmente benefica per il nostro organismo, proprio perché è una vera esplosione di vitamina C di cui tutti abbiamo bisogno.

Ciò che rende la limonata unica è che, a differenza di altre bevande, contiene pochissime calorie ma straordinari nutrienti per la salute.

Ecco l’ingrediente segreto per preparare una sensazionale limonata dissetante che aiuta la digestione

Oltre al succo di limone, che è l’ingrediente base di questa preparazione, aggiungeremo alcune foglioline di menta, erba aromatica che spesso abbiamo in casa.

In questo modo daremo quel tocco in più, rendendo speciale la nostra bevanda: donandole freschezza e un profumo inebriante, sorprendendo tutti i nostri ospiti.

Per chi non lo sapesse, la menta è una pianta medicinale dalle proprietà sensazionali, specie quelle rinfrescanti, digestive e rivitalizzanti.

Questa limonata è anche energizzante, grazie ai sali minerali, alle vitamine ma anche ai carboidrati presenti al suo interno.

In un pentolino mettiamo 250 ml di acqua e altri 250 g di zucchero, mescoliamo pian piano a fiamma bassa affinché vedremo lo zucchero sciogliersi.

Quando si sarà sciolto, versiamoci all’interno 250 ml di succo di limone, aggiungiamo altri 750 ml di acqua e le nostre foglioline di menta fresca.

Travasiamo la nostra preparazione in un boccale a nostra scelta e lasciamo riposare il tutto in un luogo fresco, come il frigorifero.

È consigliato consumare questa bevanda in un tempo massimo di due giorni, poi molto probabilmente non sarà più buona.

La limonata e la menta fresca ci saranno d’aiuto durante le giornate particolarmente calde, dove sentiamo mancare di energia.

Ma non solo, sarà un ottimo alleato per accompagnarci dopo un pasto pesante e difficile da digerire, è un vero toccasana.

Alternativa

Quindi è la menta l’ingrediente segreto per preparare una sensazionale limonata dissetante che aiuta la digestione, chi vuole provarlo?

Se vogliamo dare un tocco in più alla nostra bevanda, possiamo aggiungere della soda o dell’acqua gasata a nostro piacimento anche nelle quantità.