Il mondo della gastronomia è davvero sterminato. Nonostante ciò, spesso quando si va al supermercato si comprano sempre le stesse cose e ci si trova a mangiare sempre le stesse pietanze. Variare alimenti invece è molto salutare. In tema di carne poi, alla fine si mangia sempre pollo, manzo e maiale. Eppure Ci sono molte altre valide alternative.

Infatti, poche persone conoscono questa deliziosa carne e 3 modi per cucinarla velocemente.

Carne di pecora

Questa carne in Italia è consumata in poche zone. Maggiormente si mangia in Abruzzo e nella provincia di Prato e Firenze. Eppure è una carne davvero squisita, adatta a moltissime preparazioni. Per acquistarla basta rivolgersi al proprio macellaio di fiducia o comperarla sul web.

Ecco 3 modi per prepararla.

1 – Bistecchine di pecora fritte o alla griglia

Procurarsi delle bistecchine di pecora e schiacciare la parte carnosa con il batticarne. Una volta fatto ciò, si può procedere in due modi. O si passano nell’uovo sbattuto, nel pangrattato e poi si friggono, oppure si mettono a grigliare. In entrambi i casi il risultato sarà squisito.

2 – Stufato di pecora

In questo caso la preparazione è leggermente più complessa. Il punto cruciale è quello di togliere più grasso possibile dai pezzi di carne. Questo passaggio è fondamentale per ottenere un gusto equilibrato. Dopodiché basta procedere come con qualunque altro stufato di carne. Fare un bel soffritto di carota, sedano e cipolla, rosolare i pezzi di carne e sfumarli con abbondante vino rosso. A questo punto aggiungere del concentrato di pomodoro, un po’ d’acqua, qualche rametto di rosmarino, sale, pepe nero e far cuocere a fuoco basso per circa 3 ore. Il risultato lascerà a bocca aperta.

3 – Arrosticini

Questi spiedini di carne di pecora tipici abruzzesi, sono senz’altro la ricetta di pecora più conosciuta. Non si incontrerà nessuna difficoltà a comperarli, perché ormai sono diffusi in tutta Italia. Vanno cucinati sulla griglia, condendoli semplicemente con sale e pepe. Uno tira l’altro.

