Uno dei sogni più grandi di tutti è quello di poter fare una vacanza in un paese esotico dal mare cristallino. Caraibi, Hawaii, Polinesia, Grecia sono solo alcune delle mete più gettonate per una vacanza all’insegna del mare e del relax. Molto spesso però questo rimane solo un sogno. Queste mete infatti hanno dei costi piuttosto elevati e non tutti possono permettersele. Ma molti non sanno che a volte non è necessario andare così lontano per trovare sabbia finissima e mare cristallino. Anzi, molto spesso è facile trovare questi luoghi a due passi da casa.

In Sardegna esiste uno di questi luoghi magici. Si chiama Cala Coticcio ed è una perla dell’isola di Caprera, nell’Arcipelago della Maddalena. Una spiaggia piccolissima, fatta di sabbia bianca finissima e un mare che farebbe invidia a chiunque.

La natura in questa spiaggia ci regala dei colori incredibili. Dietro la spiaggia, infatti, ci sono diverse rocce granitiche di un meraviglioso color rosa. Gli alberi verdi, la sabbia bianca e il mare turchese contribuiscono a rendere questo luogo un arcobaleno naturale. Ed è proprio per il colore così turchese del mare che le hanno dato un soprannome.

La chiamano la Tahiti d’Italia questa spiaggia meravigliosa e incontaminata talmente piccola che può ospitare solo 30 persone. È perfetta per chi vuole godersi una spiaggia paradisiaca lontano dalla folla. Questa spiaggia infatti è talmente piccola che può essere considerata una spiaggia a numero chiuso.

Come raggiungerla?

Cala Coticcio è abbastanza semplice da raggiungere. Ci si può arrivare sia in barca che a piedi. Attenzione però: se si decide di raggiungerla in barca è bene sapere che gli ultimi 200 metri andranno fatti a nuoto. Questa spiaggia infatti fa parte del Parco Nazionale della Maddalena ed è perciò interdetta alle imbarcazioni, che devono sostare ad almeno 200 metri di distanza. Se invece la si vuole raggiungere a piedi è sufficiente prenotare una guida che accompagnerà i turisti attraverso un percorso di media difficoltà di circa 40 minuti.