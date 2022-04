Le patate sono un tubero che non ha stagionalità. Infatti, quelle a crescita tardiva si raccolgono a settembre, quelle semi-precoci tra luglio e agosto e quelle precoci tra i mesi di maggio e giugno. Solo in quest’ultimo caso, per un prodotto fresco e buono, si consiglia di consumarle nel periodo di raccolta e si tratta delle patate novelle. Sono un ingrediente sempre presente nelle nostre cucine, le usiamo come primo, secondo o contorno nelle nostre tavole.

Perché i germogli fanno male

Le patate, se non vengono conservate in un luogo adatto, però, dopo qualche settimana, germogliano. Ovvero, si formano e crescono come delle radici di colore bianco pallido. Questo succede perché contengono la solanina che ha come scopo la difesa del tubero, è un antiparassitario naturale contro l’aggressione di funghi e batteri. Non tutti sanno che, questa solanina, se assunta in quantità eccessive, potrebbe diventare tossica per l’uomo. Se ingerita, infatti, potrebbe provocare mal di testa, debolezza e crampi muscolari. Questo alcaloide tossico può essere distrutto con le alte temperature, ovvero con cotture elevate che superano i 170 gradi. Per evitare queste controindicazioni, è consigliabile non far germogliare la patata o consumarla prontamente appena vediamo nascere i primi germogli.

Ecco dove conservare le patate per evitare che germoglino, quando non si ha a disposizione la cantina anche nei piccoli appartamenti

Ma come evitare che le nostre patate vadano a male o diventino tossiche? Tutti consigliano di conservarle in un luogo fresco e asciutto. Meglio metterle in uno spazio dove non arriva la luce e l’umidità, per evitare che si rovinino. Inoltre, sarebbero da evitare i contenitori ermetici. Più indicato, invece, conservarle nel sacchetto con la quale le abbiamo comprate, ovvero quello a rete. In questo modo, ci sarebbe un ricircolo d’aria che eviterebbe di farle deperire velocemente.

La temperatura dell’ambiente deve restare tra i 4 e i 10 gradi, senza mai superare questa soglia, ma non si possono conservare in frigo, perché le sue proprietà alimentari potrebbero venir meno. L’ideale sarebbe riporle in cassette di legno o plastica, purché abbiamo delle aperture e non siano troppo schiacciate tra loro. Inoltre, andrebbero coperte con fogli di giornale o tessuto, come uno strofinaccio. Quindi, bisognerebbe sistemarle nello scaffale più basso della credenza o della dispensa.

L’ideale sarebbe metterle in cantina, ma non tutti ne hanno una a disposizione. In appartamenti anche di piccole dimensioni, sarebbe ottimo posizionarle sotto il lavandino, non a contatto con altre verdure o, addirittura, all’ingresso. Ancora, un altro luogo particolarmente adatto, potrebbero essere le terrazze coperte o vetrate. Ecco dove conservare le patate per evitare si formino i germogli e per avere sempre a disposizione un prodotto fresco e sano.

Lettura consigliata

Broccolo, verza e cavolfiore non perderanno più le loro proprietà nutritive se congelati usando questo metodo furbo ed economico