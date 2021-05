La Sicilia è un’isola meravigliosa. Da nord a sud e da est a ovest non c’è una sola città o borgo che non sia in grado di stupirci con la sua bellezza. Oggi vogliamo far scoprire una città siciliana famosa per il suo Carnevale e le ceramiche d’artista, ma non è tutto. Questo luogo incantato si trova nella Sicilia occidentale e ci regala spiagge bianche e un paesaggio mozzafiato assolutamente da visitare.

Sciacca e la sua storia

Sciacca è una città della provincia d’Agrigento che si affaccia sul canale di Sicilia. Essa si trova a metà strada tra Selinunte e la Valle dei Templi di Agrigento. In questa città si mescolano l’eleganza barocca, suggestioni arabe ed atmosfere medievali. Sciacca è simbolo delle dominazioni che l’hanno attraversata. Il centro storico è ricco di ripide salite e scalinate incantevoli: proprio alcune di queste sono decorate e rivestite di ceramica dipinta a mano. Le sue mura ed alcune antiche porte d’accesso alla città sono ancora visibili. Il Duomo di Sciacca inoltre merita una visita. Saremo accolti da tre grandi navate con archi in stile normanno e numerosi affreschi ed opere del Quattrocento e del Cinquecento. Tutto il centro storico è disseminato di botteghe artigiane in cui potremo acquistare sculture e souvenir in ceramica dipinta a mano.

Il suo Carnevale

Se c’è un momento giusto diverso dall’estate per visitare questa splendida città è durante la settimana di Carnevale. Lo storico Carnevale di Sciacca è uno tra i più belli ed importanti in Italia. Risalente al periodo romano, inizia il giorno di Giovedì Grasso con le sfilate dei carri allegorici e gruppi di persone che danzano in maschera. Le sfilate continuano fino al Martedì Grasso e il Carnevale termina con il carro di Peppe Nappa, simbolo del Carnevale, dato alle fiamme.

Le spiagge

Questa grande città offre moltissimi palazzi storici e chiese da visitare, ma Sciacca è anche il luogo di spiagge libere lunghe e meravigliose. La sua costa vede il susseguirsi di arenili di sabbia bianca bagnata da acque limpide e cristalline. Sono numerose le sue spiagge, ma la Redazione consiglia in particolare la spiaggia di San Marco. Questa si trova in un’area naturale protetta dove la sabbia dorata spicca sul blu del mare, il tutto contornato da pareti rocciose di colore ambrato. Ciò che incanta è proprio il suo aspetto selvaggio. Se invece cerchiamo una spiaggia attrezzata per passare la giornata con la famiglia consigliamo la spiaggia di San Giorgio, una delle più frequentate della città.

