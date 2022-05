Le gambe sono una “parte cruciale” del corpo delle donne, e sono molti gli esercizi che aiutano a tonificarle e a snellirle. Per indossare un vestitino mozzafiato, oppure un bichini sexy c’è proprio bisogno di mostrare gambe toniche, belle e ben definite.

Ecco dei semplici esercizi da fare a casa per raggiungere un ottimo risultato.

Se non si è a conoscenza di quali esercizi svolgere correttamente da casa e la sequenza giusta, in questo articolo ci sono proprio le informazioni che potrebbero servire.

Sono esercizi semplici e veloci, adatti per chi ha poco tempo, oppure per chi è pigro e non ha tanta dimestichezza con l’attività fisica.

Gli esercizi si possono svolgere sul divano, o sul letto anche la sera prima di dormire. Lavoreremo sia sulla zona anteriore e posteriore delle gambe, che sull’interno coscia.

Come tonificare la parte anteriore delle cosce

Stendersi sul letto di schiena, con le braccia lungo i fianchi e lo sguardo rivolto al soffitto. Alzare le gambe in modo che formino un angolo di novanta gradi, e non piegare le ginocchia. Abbassare ed alzare lentamente le gambe alternandole.

Ripetere l’esercizio dieci volte.

Ecco dei semplici esercizi da fare a casa per avere gambe snelle e toniche da sfoggiare questa estate.

Come tonificare la parte posteriore delle cosce

Con questo esercizio andremo a tonificare la parte frontale e posteriore delle cosce, delle ginocchia e dei muscoli addominali.

L’esercizio si svolge in due parti.

Prima parte

Sdraiarsi sul letto di schiena, e piegare i piedi nella nostra direzione formando un angolo di novanta gradi. Tenere le ginocchia unite e piegarle alternandole. Durante il movimento, i talloni dovranno raggiungere i glutei.

Effettuare l’esercizio dieci volte per gamba.

Seconda parte

Restando sempre sdraiati, come nella posizione della prima parte dell’esercizio, alzare le gambe piegando un po’ le ginocchia. Sollevando e abbassando il sedere oscillarle avanti e indietro, senza toccare il letto. Durante l’esercizio tenere tesa la parte superiore delle gambe. Ripetere venti volte.

Come tonificare l’interno cosce

Stendersi di schiena e sollevare le gambe tenendo la caviglia destra incrociata con la sinistra. Iniziare con le gambe tese, piegare le ginocchia, ed effettuare un pliè.

Ritornare nella posizione iniziale. Ripetere l’esercizio dieci volte per gamba.

