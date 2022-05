Venerdì Piazza Affari ha chiuso l’ultima seduta della settimana e del mese. L’ultima giornata di Borsa offre molti spunti di riflessione in funzione della nuova settimana e del nuovo mese che si vanno ad aprire. In particolare c’è una data che va tenuta monitorata con attenzione, perché da quel momento le cose potrebbero cambiare in Borsa.

C’è un detto tra gli operatori di mercato che dice che in maggio conviene vendere e uscire dal mercato. Il proverbio finanziario in inglese recita: sell in may and go away. Il detto tradotto alla lettera sarebbe: vendi a maggio e vai via (dalla Borsa). Il proverbio allude all’idea che maggio sia un mese negativo per le Borse, ma sarà veramente così? Analizziamo i dati statistici per il nostro listino.

Negli ultimi 10 anni Piazza Affari ha chiuso per 5 volte il mese di maggio in rialzo e per 5 volte in ribasso. Tuttavia in tre di questi cinque mesi la perdita ha superato l’8%. Nel 2012 il calo è stato addirittura oltre l’11%. Il maggio migliore degli ultimi 10 anni è stato quello dello scorso anno, con una performance attorno al 4%.

Facciamo attenzione a questa data di maggio in Borsa perché sui mercati finanziari e a Piazza Affari potrebbe cambiare tutto

Il primo quadrimestre della Borsa di Milano è stato molto negativo. I prezzi sono in ribasso dalla prima seduta di gennaio. Piazza Affari ad aprile ha avuto una flessione, dopo il forte rimbalzo di marzo che aveva un po’ illuso.

Per il mese di maggio i due livelli del Ftse Mib da tenere in considerazione sono area 23.000 punti al ribasso e area 25.500 punti al rialzo. Sei prezzi dell’indice Ftse Mib dovessero scendere sotto 23.000 punti probabilmente potrebbero sprofondare nuovamente a 21.000 punti minimo toccato nella prima settimana di marzo. Invece al rialzo una chiusura mensile sopra 25.500 punti potrebbe aprire la strada al raggiungimento dei massimi di gennaio.

Il primo segnale incoraggiante si avrebbe con una chiusura settimanale dei prezzi sopra la trendline ribassista che sta contenendo l’indice da inizio gennaio. Questa linea di tendenza si può vedere chiaramente con un grafico a barre settimanali. La linea passa per i massimi delle settimane del 3 gennaio, 31 gennaio, 7 febbraio e 14 febbraio. Attualmente questa trendline si trova poco sopra quota 25.000 punti. Quindi una chiusura settimanale dell’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) sopra questo livello, potrebbe essere il segnale positivo di una nuova fase rialzista.

Nel mese di maggio la data da tenere sotto osservazione è quella di lunedì 9. Infatti in questa data la Russia festeggerà la vittoria nella seconda guerra mondiale contro i tedeschi. Facciamo attenzione a questa data in cui il presidente russo potrebbe annunciare la fine delle ostilità contro l’Ucraina. Questa notizia potrebbe scatenare un’ondata di acquisti sul mercato, che però potrebbero già verificarsi nelle ultime sedute di questa settimana.

