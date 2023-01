Come fare a raddoppiare il capitale in modo sicuro con questo titolo di Stato dal rendimento super

Come fare a raddoppiare il capitale in modo sicuro-proiezionidiborsa.it

Il rialzo dei tassi di interesse offre oggi delle opportunità di guadagno inimmaginabili solo qualche mese fa. Grazie ai rendimenti ai massimi da 10 anni, un risparmiatore può arrivare a raddoppiare il suo risparmio puntando su un titolo di Stato italiano. Ecco come fare a guadagnare il 100% con una obbligazione governativa.

L’inflazione ai massimi degli ultimi decenni in Italia e in Europa ha spinto la BCE ad una politica monetaria di rialzo dei tassi. Questa scelta ha portato all’aumento inevitabile dei rendimenti sul mercato monetario. Obbligazioni corporate e titoli di Stato, buoni postali e conti di deposito hanno registrato un’impennata dei tassi di interesse. Probabilmente il mercato è vicino ai livelli massimi di rendimento. Quindi chi acquista adesso un’obbligazione, in particolare a tasso fisso, si garantirebbe l’attuale livello di remunerazione del capitale anche per i prossimi anni.

La grande opportunità dei titoli di Stato a tasso fisso

Se, come probabile, l’inflazione inizierà a scendere nei prossimi mesi, anche l’attuale politica monetaria restrittiva della BCE potrebbe allentarsi. Questa scelta porterebbe al calo dei rendimenti. Perciò chi avesse oggi un’obbligazione a tasso fisso potrebbe garantirsi in futuro livelli di rendimento più elevati rispetto a quelli di mercato.

Questo ragionamento vale anche per i Buoni del Tesoro Poliennali. Oggi questi titoli registrano rendimenti mai toccati in questo secolo ed è improbabile che questi tassi possano mantenersi così elevati a lungo. Chi acquistasse oggi un BTP con una vita residua lunga potrebbe garantirsi questo livello dei tassi a lungo.

Come fare a raddoppiare il capitale con i BTP

Oggi i BTP con scadenza tra dieci anni garantiscono un rendimento annuo vicino al 4% netto. Il risparmiatore che acquista il BTP con scadenza nel giugno del 2032 (Isin: IT0005466013) si garantisce un rendimento al rimborso del 40%. Ma si può fare ancora meglio. Un BTP la cui scadenza è molto più lontana nel tempo può fare raddoppiare il capitale investito. Infatti chi acquistasse oggi il BTP con scadenza a giugno del 2046 (Isin: IT0005083057) potrebbe guadagnare quasi il 100%. In pratica, puntando oggi 50.000 euro, al momento del rimborso, nel 2046, il capitale sarà cresciuto a circa 100.000 euro.

Ovviamente un investimento di oltre 20 anni non è adatto a tutti i risparmiatori. Ma questi titoli potrebbero essere utili a chi vuole accantonare un capitale per una futura pensione. Questa soluzione potrebbe essere valida anche per un genitore che vuole garantire un capitale al figlio, oggi piccolo, al momento della maggiore età.

Soluzioni per chi ha un orizzonte temporale breve

Abbiamo scoperto come fare a raddoppiare il capitale con un investimento di lungo periodo. Ma chi non può o non vuole aspettare tutto questo tempo può puntare su Buoni Poliennali del Tesoro con una vita residua più ridotta. Per esempio potrebbe puntare sul BTP (Isin: IT0000366655) con scadenza a dicembre prossimo e dalla cedola stratosferica del 9%. Questo BTP offre un rendimento di tutto rispetto.