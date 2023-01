3 polpette facili, veloci e buonissime da fare a basso costo con carne, pesce e verdure

Queste polpette sono incredibilmente semplici da preparare ma il loro sapore lascerà a bocca aperta gli ospiti.

La cucina intelligente è un concetto che affascina un po’ tutti, in particolare chi ama mangiare bene ma non ha mai tempo per cucinare.

Infatti, molto meglio che rivolgerci a prodotti precotti o confezionati, sarebbe opportuno scoprire nuove ricette che in pochi minuti potrebbero regalare grandi soddisfazioni. È il caso ad esempio della ricetta degli gnocchetti allo zafferano, da impreziosire in modo goloso, o il delizioso baccalà alla veneziana da preparare rapidamente.

Tuttavia se cerchiamo una preparazione che riunisca in sé gusto, praticità e rapidità d’esecuzione nulla batte le polpette. Piccole e golose, nel seguente articolo vedremo 3 polpette facili, veloci e buonissime assolutamente da far assaggiare agli ospiti.

Più facile non si può

Partiamo da una polpetta tanto semplice quanto appetitosa. Si tratta delle polpette, o palline, di ricotta al pistacchio.

Quello che dovremo fare sarà procurarci della ricotta vaccina di buona qualità che uniremo al parmigiano o pecorino grattugiato. Non esistono quantità precise ma il concetto è quello di creare un impasto sufficientemente stabile da mantenere la forma di una pallina appunto. L’impasto può essere insaporito con pepe, noce moscata, ma anche semi di finocchio o un semplice pizzico di sale. Una volta pronte le palline, rotoliamole nella granella di pistacchio che rimarrà attaccata alla superficie fornendo un bellissimo impatto visivo. Trasferiamo in frigo per 15 minuti per stabilizzare il composto per poi servire.

3 polpette facili, veloci e buonissime da fare con pochi euro

Rimaniamo sempre sul semplice, anzi semplicissimo, spostandoci su un alimento che risulta sempre utile in questa preparazione, la patata. Questo tubero, dopo essere lessato, deve essere sbucciato e schiacciato con uno schiacciapatate. A questo punto avremo ottenuto una base da arricchire in 1000 modi diversi.

Possiamo realizzare delle polpette “Cacio e Pepe” unendo alle patate schiacciate del pecorino e del pepe appunto. In alternativa possiamo creare un impasto unendo alle patate le verdure che sono rimaste solitarie nel frigo. Ottime con le melanzane ad esempio, ma anche con verdure più dolci come le carote. Inoltre, sempre sfruttando le patate possiamo creare delle polpette di gambero. Basterà inserire un pezzo di gambero all’interno di una parte di patata schiacciata e appallottolare per poi passare in farina, uovo, pangrattato e friggere in olio a 180°.

Ricette di recupero

Infine se dopo la preparazione di un brodo di carne abbiamo da parte del lesso o cosiddetto bollito, anche da qui possiamo creare delle polpette. Prendiamo la carne lessata da brodo e priviamola attentamente di eventuali cartilagini o piccoli ossicini nel caso di pollo. Maciniamo il tutto per poi aggiungere del parmigiano e un uovo. Impastiamo e formiamo delle polpette che passeremo nella farina e poi nell’uovo e infine pangrattato. Possiamo passare 2 volte la polpetta nell’uovo e poi nel pangrattato per ottenere una doppia panatura super croccante. Come in precedenza non resta che friggere e servire con salse di accompagnamento.