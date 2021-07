Verso quali obiettivi ribassisti sono dirette le azioni KI Group? La discesa sul titolo KI Group, infatti, sembra non avere fine e ci si chiede dove potrebbe fermarsi.

In un precedente report (clicca qui per leggere) avevamo individuato in area 10,191 euro il supporto dal quale le quotazioni sarebbero potute ripartire. Purtroppo il supporto non ha tenuto e, dopo la sua rottura, le quotazioni hanno accelerato al ribasso puntando area 0,13 euro. La mancata tenuta di questo livello farebbe ulteriormente accelerare al ribasso con obiettivo in area 0,03 euro (II obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura settimanale superiore a 0,191 euro.

Per chi ama il brivido e in Borsa ama speculare, KI Group potrebbe rappresentare un ottimo titolo sul quale puntare. Ci sono, però, molti rischi. Il più importante è connesso alla bassa capitalizzazione e agli bassi scambi.

La capitalizzazione di KI Group e di poco inferiore al milione di euro e il controvalore scambiato giornalmente, media degli ultimi tre mesi, è inferiore ai 20.000 euro. Si comprende, quindi, come con piccoli capitali sia possibile far fare alle quotazioni grosse variazioni di prezzo.

Il consiglio, quindi, è non esporsi con grosse somme su questo titolo azionario.

Verso quali obiettivi ribassisti sono dirette le azioni KI Group? Le indicazioni dell’analisi grafica

KI Group (MIL:KI) ha chiuso la seduta del 6 luglio a 0,155 euro in ribasso dell’1,59% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.