L’estate porta con sé oltre che temperature molto alte tantissimi fastidiosi insetti che ci tormentano. Il riferimento alle zanzare è presto fatto soprattutto nelle calde serate estive. Infatti, per stare più freschi indossiamo indumenti corti come pantaloncini e magliette dando però a questi insetti la possibilità di avere vita facile nel pungerci.

Certo si potrebbe cambiare tipo di indumento, un trucco banalissimo ed efficace per evitare le loro punture ma non si risolverebbe del tutto il problema. Ciò che però stupisce in modo particolare è che questo insetto tende a colpire di più alcune persone piuttosto che altre.

Spesso si sente dire perché uno ha il sangue più dolce di altri ma è davvero così? Gli esperti hanno provato a rispondere a questo quesito andando oltre i luoghi comuni. Sembra incredibile ma le zanzare potrebbero pungere alcune persone per questo stupefacente motivo.

Perché le zanzare scelgono come vittime gli esseri umani

Per prima cosa non ci sono ancora dati scientifici certi ma solo studi che sono in divenire e che possono dare solo qualche indicazione. Prima di tutto le zanzare quando individuano il soggetto da pungere si affidano molto al loro olfatto.

Quindi, ci pungono non è perché ci vedono (questo accade solo in un secondo momento) ma perché sentono qualcosa. Hanno la capacità di rilevare se c’è presenza di anidride carbonica che viene emessa durante le fasi di respirazione.

Ma questo non basta. Infatti le zanzare hanno fra le loro prede preferite gli esseri umani perché sembra che percepiscano moltissimo l’acido lattico.

Questa sostanza è una componente chimica tipica di noi esseri umani insieme ad altre sostanze come l’ammoniaca e gli acidi carbossilici.

Questi sono i motivi per cui le zanzare puntano più gli uomini che gli animali. Ma perché alcune zanzare pungono di più alcuni essere umani che altri?

Sembra incredibile ma le zanzare potrebbero pungere alcune persone per questo stupefacente motivo

Secondo alcuni studi del 2004, un fattore, che potrebbe influenzare le zanzare nella preferenza di certe persone rispetto ad altre, è il gruppo sanguigno. Infatti, a parità di altre condizioni, chi possiede il gruppo sanguigno 0 sembra che sia più soggetto ad essere punto.

In particolare viene punto più del doppio rispetto a chi possiede un gruppo sanguigno di tipo A. Chi ha il gruppo B, invece, sembra collocarsi nella media. Questo succederebbe per un motivo.

Sembrerebbe, infatti, che circa l’85% degli esseri umani emani una sostanza chimica attraverso l’odore della pelle facendo capire a quale gruppo sanguigno appartengano.

Non esistono evidenze scientifiche certe ma sicuramente questi studi stanno portando avanti qualcosa di molto curioso e interessante.

Approfondimento

