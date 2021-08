Agosto è un mese cruciale per la coltivazione, poiché molti frutti, ortaggi e verdure finiscono il loro ciclo di coltura, lasciando spazio ad altro.

Ciò che seminiamo in agosto, ce lo ritroveremo a tavola in inverno, quindi è anche importante capire cosa piantare.

La scelta è davvero vastissima, ma in questo articolo vedremo su quali verdure è meglio puntare per fare il carico di antiossidanti.

Ecco cosa seminare ad agosto per fare il pieno di antiossidanti durante l’inverno

Partiamo da un degli ortaggi più comuni sulle nostre tavole, ossia il finocchio. Croccante e profumato, il finocchio è un importantissimo gastroprotettore.

Grazie all’elevato contenuto di potassio e la bassa concentrazione di sodio, esso ha anche proprietà diuretiche. Ed inoltre, aiuta a migliorare il sistema nervoso, la pressione e la funzionalità muscolare.

Anche le sue foglie, che spesso vengono considerate degli scarti, sonno ricche di polifenoli, dei potenti antiossidanti molto utili per la salute.

Un altro tipo di coltivazione che vale la pena intraprendere è quella della rucola. Questa pianta erbacea, oltre ad essere buona e versatile in cucina, ha numerose proprietà benefiche per l’organismo. È composta principalmente da acqua, proteine e fibre, e non contiene grassi. Per questo motivo è l’ideale per chi ha bisogno di perdere peso.

Altro a ciò, contiene anche vitamine e ferro, fondamentali per rinforzare il fegato e migliorare la qualità del sangue.

Inoltre, è una pianta molto semplice da coltivare, anche grazie a questo formidabile trucchetto che le rende sempre rigogliose.

Fra le verdure più importanti da seminare in questo periodo, troviamo la cicoria. Quest’ultima, contiene il 90% di acqua, molte fibre e sali minerali, e davvero pochissime calorie.

Grazie a questo, le cicorie godono di proprietà sia antiossidanti, che depurative, aiutando organi come il fegato ed i reni a disintossicarsi.

Sono fondamentali anche per prevenire il rischio di problemi intestinali e per abbassare il colesterolo cattivo. In ogni caso, sono anche ottime da cucinare e gustare in tantissimi modi.

Infine, non possiamo non citare le carote

Questo ortaggio, dalle mille proprietà benefiche, tra cui anche la prevenzione di tumori, è un valido antiossidante.

In più, le carote sono essenziali per l’apparato digerente e per migliorare la vista e la tonicità della pelle. Quindi, ecco cosa seminare ad agosto per fare il pieno di antiossidanti durante l’inverno.

Attenzione però, perché coltivare in questo periodo richiede attenzioni particolari. Infatti, il caldo e la siccità non faciliteranno di certo il lavoro