Basta con shampoo e bagnoschiuma, sono questi i 5 regali di Natale perfetti per il bagno e ci faranno spendere pochissimo

Siamo arrivati alla fine della prima settimana di dicembre ed è già partita la corsa ai regali. Girare per negozi, cercare le offerte online o visitare i mercatini natalizi è decisamente divertente. A volte, però, può diventare anche stressante. Soprattutto se non abbiamo le idee chiare su cosa regalare. Qualche giorno fa abbiamo scoperto i regali più economici da fare agli amanti della tecnologia. Oggi ci dedicheremo a un grande classico: gli accessori per il bagno. E proveremo a dare suggerimenti decisamente creativi e divertenti. Quindi basta shampoo e bagnoschiuma, sono questi i 5 regali di Natale perfetti per il bagno e ci faranno spendere pochissimo. Puntiamo sull’originalità e teniamo sotto controllo le spese. Riusciremo sicuramente a stupire chi riceverà i nostri doni.

Abbiamo un amico amante della birra e non vogliamo regalare per l’ennesima volta una bottiglia artigianale? Nessun problema. Possiamo puntare su delle fantastiche bombe da bagno. Ovviamente all’odore di birra. Vanno messe nella vasca e in pochi secondi rilasceranno l’incredibile aroma della bevanda. E possiamo trovarle online a prezzi compresi tra i 10 e i 15 euro.

Se vogliamo unire l’utile al dilettevole possiamo puntare su un comodissimo tappetino da bagno assorbente. In rete ne troveremo di varie forme e colori e ci aiuteranno anche nelle pulizie. La parte superiore assorbirà l’acqua all’ucita dalla doccia e la base in gomma antiscivolo metterà al riparo dalle scivolate. I prezzi medi sono inferiori ai 20 euro.

La terza idea regalo è perfetta per le donne con i capelli lunghi. In pochi lo sanno ma esistono asciugamani a forma di turbante, pensati appositamente per asciugare i capelli in tempo breve. E costano meno di 15 euro.

Il tappetino da golf per la toilette e gli altoparlanti bluetooth da doccia

Se abbiamo un amico particolarmente simpatico e che passa molto tempo in bagno, possiamo optare per il set da golf. Sì, abbiamo letto bene. Esistono in commercio kit composti da tappetino verde, buca e mazza da piazzare davanti al wc. Costano meno di 15 euro e regaleranno un sorriso ai nostri cari.

Ci sono poche cose rilassanti come cantare sotto la doccia dopo una giornata di lavoro. Ecco perché possiamo regalare a un amante della musica un altoparlante bluetooth da doccia. Sono colorati, non hanno bisogno di fili e ovviamente sono impermeabili e programmati per resistere all’acqua. Possiamo trovarli anche a 10 euro e non hanno nulla da invidiare ai modelli di fascia più alta.

