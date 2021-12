Arriva il Natale e ogni anno è la stessa storia: cosa regaliamo ai nostri cari?

In un precedente articolo abbiamo suggerito un accessorio immancabile in inverno e perfetto anche come idea regalo a basso prezzo, il plaid. Utile, caldo, economico e dalla fantasia allegra e spiritosa, riceverlo non può che fare piacere.

A parte il plaid, un altro possibile pensierino per un cadeau originale e soprattutto azzeccato, è il cesto. Basta acquistarne uno in vimini, di piccole o medie dimensioni e riempirlo a nostro piacimento e in base ai gusti di chi lo riceverà.

Bene, ma se dovessimo fare un piccolo regalo a un amante della cucina e in possesso di (quasi) tutti gli utensili esistenti, cosa potremmo acquistare? Pensiamo ad esempio alla nostra mamma, appassionata di caffè e della prima colazione. Noi abbiamo un’idea molto simpatica, che siamo certi piacerà tantissimo anche ai nostri Lettori.

Altro che macchinetta del caffè, ecco il regalo più azzeccato per gli amanti della cucina

I cosiddetti caffeinomani hanno in casa almeno una moka classica e una macchinetta da utilizzare con le cialde.

In questo modo, si può scegliere ogni mattina se preferire un caffè tradizionale e “casalingo” o intenso come al bar. Fatto il caffè, però, manca probabilmente qualcosa. Non possiamo pensare di sorseggiare soltanto una tazzina al mattino, bisogna aggiungere un dettaglio fondamentale. Ci riferiamo al latte, intero, scremato o parzialmente scremato, in realtà anche gli intolleranti al lattosio possono gustarlo senza rischiare fastidiosi problemi intestinali. E se invece del solito latte e caffè volessimo preparare uno squisito cappuccino, soffice e schiumoso? A questo punto ci servirebbe proprio l’elettrodomestico che pensavamo di regalare agli appassionati della colazione, il montalatte. Piccolo e pratico, ricorda un piccolo frullatore ed è semplicissimo da utilizzare.

Cappuccino schiumoso

Tutto ciò che dovremo fare è versare il latte all’interno dell’apposito contenitore, non superando la linea già prestabilita. A questo punto, sarà sufficiente premere il pulsante e attendere l’apposito segnale.

È importante versare il latte ancora freddo, perché la funzione dell’elettrodomestico non è soltanto di montare il latte, ma anche di riscaldarlo.

Forse molti staranno pensando che si tratti di un oggetto dispendioso e non accessibile a tutte le tasche. Tuttavia, e per fortuna, ci tocca smentire questa convinzione, perché il costo del montalatte si aggira normalmente tra i 20 e i 40 euro. Così, non ci toccherà dilapidare un patrimonio.

Altro che macchinetta del caffè, ecco il regalo più azzeccato per gli amanti della cucina e che siamo certi farà felice chi lo riceverà.