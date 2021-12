Molti di noi credono che l’unico momento buono per piantare fiori e piante in giardino siano i mesi primaverili. In primavera arriva il primo caldo, le piogge non mancano e il freddo non rischia più di bruciare le foglie. In realtà non è proprio così. Se scegliamo la specie giusta, possiamo trasformare il nostro angolo verde in un capolavoro anche in inverno. Ed ecco l’incredibile pianta resistente al freddo che inonderà il giardino di fiori coloratissimi e frutti squisiti. Arriva dall’Asia ma possiamo trovarla tranquillamente nei nostri vivai. In più potremo coltivarla anche in vaso. Una caratteristica che la inserisce di diritto tra le piante ideali per chi ha poco spazio in casa.

Nel vastissimo mondo delle piante esistono specie molto più versatili rispetto alle altre. Specie che si prestano a coltivazioni diverse e che soprattutto sono estremamente resistenti.

Ed è proprio il caso dell’arbusto di cui parleremo oggi: il Cotogno giapponese. Come si intuisce dal nome, la pianta arriva dall’Estremo Oriente e può raggiungere i 2,5 metri d’altezza. Le dimensioni perfette sia per il vaso che per il giardino. La bellezza di questo particolare Cotogno è che tra fine inverno e inizio primavera si riempie di meravigliosi fiori rosso-arancio. In autunno, invece, la pianta produce piccole mele rosse o gialle leggermente amarognole. Frutti che potremo tranquillamente utilizzare per una gustosissima marmellata.

Il Cotogno giapponese ha anche un’altra interessante caratteristica. Ovvero è resistente allo smog e alle temperature rigide ed è in grado di resistere anche nei terreni argillosi e calcarei. Soffre soltanto se il terreno è troppo alcalino. Una pianta praticamente indistruttibile.

Come coltivare il Cotogno giapponese

Coltivare il Cotogno giapponese è davvero molto semplice. La pianta si adatta bene a ogni tipo di terreno e non ha bisogno di particolari annaffiature. Basta pensare che in estate può resistere anche a lunghi periodi di siccità e che in inverno necessita solo dell’acqua piovana.

Se vogliamo fiori in abbondanza, ci basterà metterlo in una zona soleggiata ma riparata dal vento. Il Cotogno giapponese si presta a moltissime tipologie di coltivazione. Possiamo piantarlo come pianta singola nei giardini piccoli. Oppure a gruppi in quelli più ampi. Se invece lo mettiamo vicino al muro, diventerà un coloratissimo rampicante.

Se scegliamo la coltivazione in vaso, dovremo cercare di mettere la pianta in una veranda fresca e luminosa. Molto probabilmente anticiperà la sua meravigliosa fioritura ai mesi invernali.

