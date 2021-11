Prendersi cura della propria salute è un passo importante a livello quotidiano. Infatti, fare attenzione al proprio organismo e cercare di mantenersi in forze tutto il giorno è fondamentale per tante persone. Proprio per questo motivo, molti tengono in particolar modo ad assumere vitamine nel modo corretto, data la loro importanza per la salute. Ma bisogna anche stare attenti a non eccedere.

Non tutti lo sanno, ma quelle fastidiose flatulenze potrebbero essere causate da un eccesso di vitamina C presa così

In passato abbiamo già trattato di vitamine, soprattutto perché è un argomento che certamente interessa diverse persone e che coinvolge molti di noi. In questo nostro precedente articolo, avevamo spiegato alcune conseguenze che si possono avere eccedendo con l’assunzione della vitamina B3. Oppure, in un altro articolo, avevamo evidenziato alcuni sintomi in cui si può incorrere se si esagera con la vitamina E. Insomma, per quanto le vitamine facciano benissimo al nostro organismo, dobbiamo conoscerne le dosi giornaliere. E parlando con il nostro medico di fiducia certamente non incapperemo più in alcun tipo di errore. Oggi, però, ci concentriamo su una vitamina nello specifico che fa benissimo al corpo ma che va dosata con cura. Stiamo parlando della C.

Ecco quando non dovremmo eccedere con la vitamina C secondo l’Istituto Superiore di Sanità

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, la vitamina C è importantissima per tanti aspetti del nostro organismo. In primis, per esempio, presenta delle proprietà antiossidanti fondamentali. Protegge le nostre cellule dai radicali liberi, aiuta a formare il tessuto osseo, si prende cura della nostra pelle. E tante altre funzioni che certamente non possiamo ignorare. Ma dobbiamo stare attenti a non assumerne troppa, specialmente se sotto forma di integratori. Infatti, non tutti lo sanno, ma quelle fastidiose flatulenze potrebbero essere causate da un eccesso di vitamina C presa così. Inoltre, ci si potrebbe trovare di fronte ad altri problemi. Per esempio, si potrebbe vedere un arrossamento ingiustificato della pelle oppure si potrebbe avvertire della nausea tra i vari sintomi.

L’Istituto Superiore di Sanità consiglia di non assumere più di 1 grammo al giorno di vitamina C sotto forma di integratori. Ma comunque, prima di decidere di inserire questi ultimi nella nostra quotidianità, dovremmo parlarne con il nostro medico di fiducia. Assumere in modo indipendente qualsiasi tipo di vitamina, infatti, non sempre è producente. Un esperto, invece, potrà fornirci un quadro chiaro della situazione e spiegarci esattamente cosa fare per assumere vitamine nel modo più corretto e più adatto a noi.

