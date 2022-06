Con l’avvento della raccolta differenziata ci saremo trovati tutti a combattere con questo dilemma. Dove posizionare i diversi bidoncini in casa, evitando di ritrovarceli in bella vista? Non tutti hanno a disposizione tanto spazio in cucina per tenerli in cassetti estraibili o ante nascoste. Molti di noi sfruttano lo spazio sul balcone o un piccolo angolo di giardino per stoccarli.

Il problema, però, è sempre lo stesso, sia che siano in casa che in giardino, come possiamo nasconderli? Non è proprio carino avere uno splendido angolo verde o una zona curata e vedere spuntare la spazzatura. Una soluzione molto utile potrebbe essere realizzare dei contenitori creativi da nascondere dietro la porta. Poi una volta riempiti, possiamo trasferire i rifiuti negli appositi mastelli. Ma se non abbiamo un garage in cui tenerle i bidoni originari, come possiamo mascherarli?

Per nascondere i bidoni della spazzatura basta una di queste pratiche soluzioni fai da te geniali e decorative

A seconda dello spazio a disposizione, possiamo sfruttare diverse idee creative e davvero facili da realizzare. Se abbiamo un giardino e i bidoni in questione sono grandi e con le ruote, possiamo abbellirli. Basterà rivestire i bidoni con della carta adesiva decorata a tema floreale. In un attimo si confonderanno con il giardino e attireranno meno l’attenzione.

Per i mastelli, invece, un’alternativa più veloce potrebbe quella di inserirli in una panca di legno. Non serve comprare il modello più costoso di legno pregiato, anche quella di legno grezzo andrà bene. Passiamo una mano di vernice impermeabile se la teniamo all’aperto e nascondiamoci i bidoni. L’unica accortezza è prendere bene le misure per assicurarsi che all’interno entrino tutti i bidoni senza problemi.

Altre 2 idee che occupano poco spazio

Un’altra soluzione potrebbe essere procurarsi una scarpiera modulare impilabile in plastica. Dal costo veramente ridotto, possiamo inserirci più di un contenitore per i rifiuti per differenziare la spazzatura. In alternativa, dedicare ogni modulo a un materiale e poi trasferire la spazzatura nel mastello apposito per buttarla via.

Infine, un metodo davvero decorativo perfetto per balconi e giardini, è utilizzare una botte di legno. Non è difficile trovarne di usurate in vendita a un prezzo conveniente. Basterà eliminare il cerchio sul fondo e creare una fessura o più di una all’altezza desiderata. Posizioniamo al di sotto i secchi o delle buste della spazzatura e via, risolto il problema degli antiestetici bidoni della spazzatura.

Quindi, per nascondere i bidoni della spazzatura basterà scegliere il metodo che più ci piace. In base a dove andremo a posizionare i bidoni, potremo utilizzare la soluzione più adatta. Se abbiamo un angolo del giardino dedicato, possiamo sicuramente optare per la botte. Questo oggetto è davvero versatile perché possiamo usarlo per creare diverse decorazioni.

