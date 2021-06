Il nostro orto è un po’ come un figlio. Siamo noi, infatti, a farlo nascere. E poi, con attenzione, cura e impegno, lo facciamo diventare meraviglioso e ricco di sorprese. Ma prendersi cura dell’orto, lo sappiamo bene, non sempre è così facile. E richiede una grande dedizione e un’approfondita conoscenza di tutte le piante, le verdure e gli ortaggi che coltiviamo. Oggi, in particolare, vogliamo suggerire un’informazione che potrebbe rivelarsi davvero utile in materia. Vediamo allora più nel dettaglio di cosa stiamo parlando.

Ecco cosa piantare accanto alle melanzane per farle crescere velocemente allontanando i parassiti

Molti di noi amano coltivare le verdure che poi mangeranno a pranzo o a cena con famiglia e amici. Questo è sicuramente un impegno davvero nobile da portare avanti. Ma, per raggiungere l’obiettivo con ottimi risultati, dobbiamo raccogliere tutte le informazioni necessarie. E, soprattutto, dobbiamo sapere quali sono le associazioni adatte da fare tra le piante per farle crescere forti e rigogliose. In questo caso, ci concentreremo sulle melanzane, consigliando una pianta davvero utile da piantare assieme a loro.

La pianta che si abbinerà perfettamente alle nostre melanzane e le aiuterà a crescere rapidamente

La pianta di cui stiamo parlando e che risulta essere un ottimo abbinamento in questo caso è il lino. Questo, infatti, ha una proprietà fondamentale per le melanzane. Ossia, allontana la dorifora, un parassita che è facilissimo da trovare sulle nostre piante di melanzane e che le rovina irrimediabilmente. Dunque, piantando lino e melanzane insieme, sapremo che il risultato che ci attende sarà fantastico. E noi non dovremo più preoccuparci di nulla. Dunque, ora lo sappiamo: ecco cosa piantare accanto alle melanzane per farle crescere velocemente allontanando i parassiti. Da oggi vediamo di modificare il nostro orto se non conoscevamo già questo piccolo segreto e guardiamo la nostra pianta crescere bella e forte come non mai!

