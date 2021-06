I pomodori sono tra gli ortaggi più consumati d’estate. Il loro colore rosso vivo, la loro freschezza e la polpa così gustosa, infatti, li rendono unici. E per questa stagione sono davvero perfetti. Basti pensare a quanto fa bene, a pranzo o a cena, mangiare un pomodoro. E se poi questo viene dal nostro orto ed è frutto delle nostre cure, il nostro pasto non avrà assolutamente prezzo! Ma per avere dei pomodori gustosi, dobbiamo conoscere alcuni piccoli trucchi. In questo modo potremo prendercene cura al meglio, dando vita a una pianta davvero fantastica!

Quest’erba accanto ai pomodori li renderà grandi e polposi e allontanerà gli afidi

In questo nostro precedente articolo, avevamo detto che il prezzemolo poteva essere coltivato accanto ai pomodori. Ma di certo non ne avevamo spiegato le proprietà. Oggi, infatti, vogliamo approfondire ancora di più l’argomento e spiegare perché quest’erba aromatica potrà migliorare la nostra coltura. Dunque, vediamo come piantare il prezzemolo accanto alla nostra piantina dai pomodori rossi e capiamo soprattutto come prendercene cura al meglio.

Le proprietà di un’erba aromatica che farà crescere al meglio i nostri adorati e gustosissimi pomodori

In pochi forse avrebbero pensato che il prezzemolo potesse essere così utile per la nostra piantina di pomodoro. Ma la realtà è proprio questa. Ci troviamo di fronte al tipico caso di piante che aiutano altre piante. Ed è bello vedere come la solidarietà esista anche in natura. Il prezzemolo, comunque, ha la capacità di donare energia alla pianta di pomodoro. Ma più di ogni altra cosa, tiene lontani da essa gli afidi, acerrimi nemici dei pomodori. Inoltre, si tratta dell’erba aromatica perfetta da piantare alla base della pianta di pomodoro. Come questa, infatti, il prezzemolo rifugge e detesta i ristagni idrici e necessita delle stesse condizioni climatiche.

