L’esigenza di allenamenti che in poco tempo siano comunque efficaci è sempre più diffusa tra i clienti di palestre e centri wellness. La richiesta non vale solo per fronteggiare le intense giornate di lavoro. Spesso vogliamo allenamenti semplici, rapidi ed efficienti anche per allenarci bene durante le ferie, quando siamo lontano dalle palestre. Il rischio, altrimenti, è quello di aver faticato tanto per vedere poi vanificare i risultati nell’arco di pochi giorni di vacanza. Ecco allora la risposta alle nostre esigenze.

Dimagriamo senza stress anche in vacanza con quest’allenamento brucia grassi da 7 minuti pensato dai trainer americani Chris Jordan e Brett Klika. L’allenamento è pensato proprio per essere svolto senza attrezzi e per mantenere o migliorare il nostro livello fisico e atletico anche nei momenti di relax. Tutto quello che ci serve sono un tappetino e un cronometro.

L’allenamento di Jordan e Klica rientra nel protocollo HICT (High Intensity Circuit Training), uno dei migliori per dimagrimento e condizionamento aerobico. Il protocollo è stato pubblicato per la prima volta dall’American College of Sports Medicine’s Health & Fitness Journal. Consiste nello svolgere un numero definito di esercizi per un periodo di tempo che può andare dai 15 secondi al minuto, con recuperi molto brevi tra le serie.

La versione di Jordan e Klica prevede 12 esercizi. Ogni esercizio deve essere svolto per 30 secondi. Recuperiamo 10 secondi prima di passare al successivo. In questo modo, completiamo il circuito in 7 minuti.

Quali esercizi fare

Gli esercizi a corpo libero che possiamo inserire nel circuito sono diversi. Ottimale sarebbe inserire esercizi ad alto impatto cardiaco, come jumping jack, mountain climbers o skip (di cui si possono facilmente vedere i tutorial in rete). Altrimenti, possiamo alternare esercizi aerobici a esercizi di forza muscolare, come i piegamenti sulle braccia o gli squat. Le persone poco allenate possono prevedere anche esercizi isometrici, come il plank, così da non stressare troppo il cuore. L’importante, comunque, è sceglierne 12 e rispettare la struttura del protocollo.

Se 7 minuti non sono abbastanza per noi, possiamo ripetere il circuito anche 3 volte.

