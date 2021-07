L’estate porta con sé tante belle giornate ma anche tanti problemi estivi. Con il caldo iniziamo a sudare di più e la nostra pelle si irrita sempre più spesso.

Ma come possiamo fare per evitare e prevenire altre irritazioni della pelle?

Per nostra fortuna scopriremo un trucchetto semplice ma geniale che ci migliorerà la vita.

Ecco cosa non dobbiamo mai fare per evitare questa fastidiosa infezione alla pelle

Con il caldo estivo aumenta la sudorazione e i pori della pelle vengono messi sotto stress. Abbiamo scoperto come dare ”lunga vita alla nostra pelle grazie a questo gustoso frutto estivo che ringiovanisce”.

Ma a conseguenza del caldo anche una sola ceretta può dare molti problemi. Infatti, le depilazioni più frequenti nel periodo estivo tendono ad irritare maggiormente la pelle. E fanno incarnire i nostri peli.

E così, inevitabilmente, compare la follicolite sulla nostra pelle. Questa infiammazione dei follicoli, fa sì che le aperture da cui escono i nostri peli si infettino assomigliando così a dei brufoli.

Ma come prevenire tutto questo? Sia prima che dopo la depilazione?

Pochi di noi sanno che basteranno davvero pochi accorgimenti. Innanzitutto, non dovremo utilizzare abiti e vestiti troppo stretti, soprattutto in giornate molto calde e umide.

Questi faranno sudare la nostra pelle ed i pori verranno bloccati senza la possibilità di respirare.

Quando facciamo sport non teniamo addosso per troppo tempo gli abiti sudati. Per lo stesso motivo citato poco fa, andremo a fare da tappo ai nostri pori che inizieranno così ad irritarsi.

È consigliabile fare subito una doccia appena finita l’attività sportiva.

Ecco cosa non dobbiamo mai fare per evitare questa fastidiosa infezione alla pelle. Grazie a questi semplici ma efficaci consiglia la nostra pelle sarà sempre liscia e perfetta.

2 consigli pratici

Ricordiamoci sempre di asciugare bene tutte le parti del corpo dopo la doccia. Ascelle e inguine potrebbero risentire dell’umidità che potrebbe andarsi a formare.

È fondamentale poi idratare sempre bene la nostra pelle. L’acqua ed i detergenti lavano la nostra cute dalle impurità. Ma dobbiamo proteggerla dagli agenti esterni una volta pulita.

Impariamo a prenderci cura della nostra pelle, il nostro corpo ci ringrazierà.

