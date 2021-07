Nei mesi d’estate mangiamo molta frutta. Questa ci idrata e ci regala tutte le energie di cui abbiamo bisogno durante la nostra giornata.

Protagonisti indiscussi dell’estate sono anguria e melone. Quest’ultimo ha diverse caratteristiche ottimali per il nostro corpo. Ci idrata e ci depura. Ma chi di noi sa che è perfetto anche per la nostra pelle? Grazie a questo articolo scopriremo il trucco per fare una maschera viso fai da te che farà risplendere la nostra pelle.

Lunga vita alla nostra pelle grazie a questo gustoso frutto estivo che ringiovanisce

Durante l’estate la nostra pelle si secca più facilmente e rischia di scottarsi. Abbiamo provato con tantissime creme, ma nessuna sembra fare al caso nostro. Che cosa possiamo fare? Esiste un metodo naturale per proteggere e migliorare la pelle?

Pochi di noi sanno che il melone è un ottimo alleato per l’idratazione della nostra pelle. È ricco di vitamine e antiossidanti. Può fare davvero miracoli per il nostro viso, perciò è perfetto da utilizzare per creare una maschera viso fatta in casa.

Ci basterà una fetta di melone, possibilmente ben maturo, e della panna liquida. Dovremo tagliare a cubetti la nostra fetta di melone e schiacciare tutto, fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto, verseremo un cucchiaio di panna liquida ed impasteremo tutto. Infine, applicheremo questo composto sulla nostra faccia e lasceremo riposare per 15 minuti. Una volta passato il tempo necessario, andremo a risciacquare con l’acqua.

Guardandoci allo specchio, noteremo subito la differenza. Il nostro viso sarà più bello ed idratato.

Finalmente potremo dare lunga vita alla nostra pelle, grazie a questo gustoso frutto estivo che ringiovanisce.

Variante

Se la nostra pelle è sensibile potremo fare una piccola variante. Utilizziamo mezzo vasetto di yogurt magro al posto della panna. In questo modo, il melone e lo yogurt andranno ad idratare maggiormente la nostra pelle, aumentandone il giusto colorito. Infine, applicheremo un po’ di crema viso e ci sentiremo come appena uscite da un centro estetico.

Impariamo a sfruttare al meglio anche la frutta, anche un semplice melone può migliorarci la vita.

