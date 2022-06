Il periodo estivo è quello più indicato per sperimentare pasti freschi e veloci, anche fuori casa. Proprio perché il caldo sfianca e rende difficoltoso perfino mangiare, diventa più desiderabile consumare pasti leggeri.

Il problema, però, è sempre lo stesso: come coniugare queste esigenze con altre come la dieta e, soprattutto, il gusto? Non tutti infatti amano mangiare sempre le stesse cose e preferiscono avere nel piatto colori e consistenza sempre differenti, per essere anche più invogliati a mangiare cibi non proprio graditi.

La Redazione di ProiezionidiBorsa ha messo insieme alcune idee per i lettori: ecco cosa mangiare fuori casa. Per non rinunciare al gusto, né all’aspetto, conservando anche l’idea di piatti salutari. Sono tutte ottime scelte, veloci da preparare e che non faranno perdere tempo, se si torna tardi la sera. Con pochi minuti si possono realizzare davvero degli ottimi pasti da portar via.

Queste proposte saranno utili non solo per le pause pranzo dall’ufficio, ma soprattutto per le gite fuori porta quando non si sa mai cosa preparare per essere originali e fare bella figura con gli amici.

Ecco cosa mangiare fuori casa a pranzo o cena di leggero e veloce con 8 idee gustose ed economiche

La prima proposta è un piatto a base di prosciutto crudo, con ceci e melograno, accompagnato da alcune foglie di spinacino e da un wrap con verdure.

L’idea numero 2 è una ricca insalata con pomodoro, olive, feta, avocado e semi di girasole. La feta e l’avocado contribuiscono a creare un senso di sazietà che dura per tutto il giorno.

Ecco poi un piatto a base di pollo tagliato con quinoa, insalata di cavolo, avocado; infine, frutta mista e secca da abbinare accanto. Ottime le arachidi, non salate, da sgranocchiare col pollo, provare per credere.

L’idea numero 4 è una freschissima insalata con lattuga, mozzarella, mango e noci: per non rinunciare alla croccantezza.

Un’altra proposta può essere un piatto a base di uova sode e tonno al naturale con lattuga, pomodoro e olive.

L’idea successiva sfrutta il tofu ed è indicata anche per i lettori vegetariani e vegani. Insalata di lattuga con tofu, ceci, pomodoro secco e asparagi grigliati.

Sempre pensando ai vegetariani si possono realizzare delle ottime polpette di riso e verdure: bastano 100 g di riso amalgamati con le seguenti verdure tritate. Una carota, una cipolla, una patata, una zucchina: il legante sarà l’uovo, insaporito con sale e spezie.

Infine un piatto a base di cereali con avocado, ceci, piselli pomodoro e curry per insaporire. Qualità e gusto garantiti!

Approfondimento

