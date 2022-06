Con le temperature roventi è normale avere voglia di piatti rinfrescanti per il palato e assai sbrigativi da cucinare. L’insalata di polpo e patate, quella di fagiolini o di farro sono tutte possibili idee. Fra le tante bisogna menzionare anche l’insalata di riso, uno dei piatti preferiti da tantissime persone d’estate, a casa o sotto l’ombrellone.

Il problema, però, sono troppo spesso le quantità. Capita di preparare l’insalata di riso in quantità industriali e di non riuscire a consumarla tutta. Anziché lasciarla in frigo per giorni, per poi doverla magari buttare, possiamo riciclare l’insalata di riso in tanti modi sfiziosi.

Che cosa preparare con il riso freddo avanzato

Un primissimo modo di riciclare l’insalata di riso avanzata è preparando il sartù, un piatto della tradizione napoletana. Basterà solo cuocere l’insalata di riso in uno stampo per ciambella imburrato e passato nel pangrattato. Poi, occorrerà riempirlo con i salumi e i formaggi preferiti e completare con altro riso.

In alternativa, possiamo usare l’insalata di riso per riempire dei peperoni, dopo averli lessati in acqua e scavati dalla polpa interna. Basteranno 10 minuti di grill in forno e qualche bonus come capperi, mozzarelle oppure olive.

Molti si chiedono cosa fare con l’insalata di riso avanzata e il fritto è sempre una buona idea. Oltre che preparare degli arancini da zero, possiamo decidere di farli usando proprio l’insalata di riso avanzata. Si può inserire all’interno anche della carne tritata o del ragù avanzato.

Cosa fare con l’insalata di riso avanzata in frigorifero e 2 ricette veloci da preparare in estate

Ma ecco 2 possibili ricette per preparare ottimi antipasti sfiziosi o piccole monoporzioni per gli aperitivi con gli amici.

Per 10 crocchette d’insalata di riso serviranno:

300 grammi d’insalata di riso;

50 grammi di olive denocciolate;

un uovo medio;

basilico q.b.;

pangrattato q.b.;

olio d’oliva a piacere.

Basterà aggiungere al riso il basilico, l’uovo e le olive, formare delle crocchette tonde e passarle nel pangrattato. Friggerle, poi, nell’olio ben caldo e scolarle su carta assorbente.

Per la frittata serviranno:

200 grammi d’insalata di riso;

3 uova medie;

sale e pepe q.b.;

2 cucchiai di parmigiano reggiano;

basilico q.b.;

olio d’oliva q.b.;

2 cucchiai di maionese.

Sbattere le uova con sale, pepe, Parmigiano, basilico e versare tutto in una padella unta da 24 centimetri. Cuocere 5 minuti per lato e far raffreddare. Spalmare la maionese sulla frittata, aggiungere l’insalata di riso e richiudere la frittata su se stessa.

