Le piante in vaso o in giardino sono meravigliose e abbiamo la possibilità di godercela e per tutto l’anno o almeno per diversi mesi. Allo stesso tempo, ogni tanto possiamo recidere i fiori per portarli in casa o potremmo riceverne un mazzo in regalo. A volte capita anche che siamo attratti da dei fiori stupendi esposti dal fioraio e non resistiamo alla tentazione di farci una coccola.

Siamo tutti consapevoli che i fiori recisi hanno vita molto breve, questo, però, non ci impedisce di sperare che questa duri più a lungo. Ecco che quindi cerchiamo ogni tecnica e trucco possibile per rallentare il normale decadimento dei fiori. Dopotutto, quando cominciano ad appassire non possiamo fare altro che buttarli. È vero, però, che con le giuste accortezze possiamo goderci ortensie, rose e tulipani per diversi giorni. Non avremo bisogno di nessun trucco strumento particolare, ma solo di operazioni semplici alla portata di tutti.

Come far durare più a lungo ortensie e altri splendidi fiori usando le forbici in questo modo semplice

Ci sono diversi trucchi casalinghi che ci permettono di migliorare la vita delle nostre piante. Spesso si tratta anche di scarti che invece di finire nella spazzatura possono farle diventare rigogliose aggiungendole al terriccio. Dal momento, però, che in questo caso non abbiamo terriccio a disposizione, dovremo intervenire sull’acqua.

Innanzitutto, è importante scegliere dell’acqua fresca e cambiarla il più possibile. L’acqua stagnante, infatti, favorisce la comparsa di marciumi che conseguentemente accorciano la vita del fiore. Per evitarlo possiamo anche aggiungere un pizzico di bicarbonato.

Evitiamo poi di esporre i fiori alla luce diretta per evitare che si secchino prima del dovuto. Questi stratagemmi sono probabilmente ben conosciuti, ma ce n’è un altro molto semplice e poco conosciuto nonostante la sua efficacia.

Prendiamo delle normali forbici o delle forbici da giardino con le lame ben pulite. Con queste, tagliamo il gambo del fiore, ma non con un movimento perpendicolare. Dobbiamo infatti tagliare in obliquo, così da esporre maggiore superficie all’acqua. Per migliorare ulteriormente il risultato, possiamo anche fare un taglio verticale, che apre leggermente il gambo.

Ora sappiamo come far durare più a lungo i nostri fiori recisi per avere una casa sempre bella e profumata.

