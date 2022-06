Il periodo della gravidanza è un momento davvero particolare per ogni donna. Tante le paure e le ansie, ma ancor di più la gioia e l’impazienza per l’arrivo del nascituro. Allo stesso tempo, il corpo cambia e il ventre acquisisce una dolce curvatura per accogliere il bimbo. Una bellezza super femminile che va celebrata al massimo e valorizzata. Non sorprende dunque la voglia di tante future mamme di immortalare questo periodo. Tanto più perché si tratta anche dei primi momenti di vita del proprio bambino. Tutto dovrà essere perfetto nelle fotografie che precedono la sua nascita, dunque ecco cosa indossare per un servizio fotografico in gravidanza.

Shooting fotografico

Per realizzare uno shooting in gravidanza, ossia un servizio fotografico, bisognerà prestare attenzione a tutti i vari dettagli. Qualora ci si rivolga a un fotografo professionista, ci penserà lui, nel caso si trattasse di un progetto autorealizzato, invece, dovremo stare attente noi stesse. Bisognerà decidere prima di tutto l’ambientazione, se all’interno o all’esterno. L’ideale è un paesaggio naturale semplice o un ambiente neutro con pochi dettagli. In questo modo la maternità sarà piena protagonista. Per esaltare però la gravidanza bisognerà anche compiere le giuste scelte di outfit.

Ecco cosa indossare per un servizio fotografico in gravidanza per essere bellissime nell’album premaman e rendere gli scatti memorabili e indimenticabili

Prima di tutto, nello scegliere il look per il book fotografico, bisognerà prestare attenzione ai colori. Meglio evitare tonalità che diano troppo nell’occhio, preferibile scegliere qualcosa di neutro o pastello. Dunque, ben vengano il bianco, il nero, ma anche colori come il lilla, l’azzurro, il rosa, il verde salvia e quant’altro. In questo modo l’attenzione non sarà richiamata dal vestiario, ma quest’ultimo incornicerà dolcemente il pancione. Importante che i colori diano un’idea di serenità e dolcezza quali quelle derivanti dalla gravidanza.

Per mettere in risalto il ventre si potrebbe scegliere un vestito leggero e largo, come alcuni modelli seducenti e di tendenza, anche in questo periodo. Perfetto un bel vestito che cade morbido e che risulti più aderente sulla pancia così da esaltarla. L’ideale potrebbe essere un vestito in tulle in grado di infondere un’atmosfera quasi fiabesca. Si potrà giocare con pizzi e trasparenze per mostrare il tocco della maternità sul proprio corpo.

Ideale potrebbe essere anche un crop top abbinato a un jeans, un look moderno ma sobrio che metterà in primo piano il pancione. Naturalmente si potrà anche decidere di posare in biancheria intima, ma sarà meglio evitare modelli provocanti. Molto meglio sceglierne delle tipologie coprenti. Immancabile per dare un tocco di luce il classico richiamo degli angeli, ossia un ciondolo contenente un sonaglio. Nel caso volessimo azzardare di più ed essere davvero creative, si potrà posare col pancione dipinto. Naturalmente in questo caso informiamoci circa i colori da utilizzare affinché risultino adatti.

Insomma, dovremmo cercare di immortalare la gravidanza attraverso scelte che la rendano protagonista e trasmettano un’idea di beatitudine. Sarà bellissimo poi rivedere l’album a distanza di anni e mostrarlo anche al bimbo.

