Lavare i panni a mano o in lavatrice è un’impresa non sempre semplice, infatti molto del risultato finale dipende dal tessuto e dalla conoscenza che si ha di come trattarlo. È facile che durante il lavaggio si commettano degli errori irrevocabili. Come ad esempio l’uso di prodotti contenenti candeggina su tessuti delicati, lavaggi a temperature molto elevate che restringono i capi e molti altri.

Insomma cadere in banali errori è molto facile. Tuttavia, per evitare di rovinare il nostro bucato, in particolare per impedire che i capi neri sbiadiscano e si rovinino durante i lavaggi, ecco 3 rimedi naturali davvero efficaci e naturali.

3 rimedi naturali efficacissimi per lavare i panni neri a mano e in lavatrice senza sbiadirli e ravvivandone il colore

Il primo rimedio naturale trova impiego in numerose faccende domestiche, ovvero l’aceto. Questo prodotto, caratterizzato dalla presenza dell’acido acetico, è un anticalcare naturale, ma avrebbe anche proprietà ammorbidenti e anti odore. Inoltre sarebbe in grado di ravvivare e fissare i colori, infatti aggiungerne un misurino o un bicchiere durante il lavaggio, sia in lavatrice che a mano, aiuterebbe a fissare il colore e a farlo durare di più nel tempo.

Il secondo rimedio naturale per ravvivare il nero è il sale da cucina. Anche questo prodotto come l’aceto viene adoperato per svolgere diverse faccende domestiche. Tuttavia metterne una mezza tazza nel cestello della lavatrice o nella bacinella con l’acqua di lavaggio ci aiuterebbe a limitare lo sbiadire dei capi neri, soprattutto se di nuovo acquisto.

Per ravvivare i capi scuri potremmo utilizzare il caffè o il tè

Infatti, basterebbe aggiungere all’incirca 500 ml di caffè o tè durante il ciclo di risciacquo e i colori appariranno immediatamente più intensi.

Dunque, ecco i 3 rimedi naturali efficacissimi per lavare i panni neri.

Accorgimenti necessari

Per preservare il colore dei capi neri dovremmo anche usare qualche piccolo accorgimento come, ad esempio, lavare i capi a rovescio, in quanto il tessuto esterno è quello più esposto alla frizione e all’attrito con gli altri capi e con le pareti dell’elettrodomestico. Questo gesto limiterà lo sbiadimento nel tempo. Inoltre, meglio lavare i capi scuri una volta in meno piuttosto che una in più. Infine, bisognerà prestare attenzione alle alte temperature che fanno perdere colore alle fibre dei tessuti. Meglio scegliere un lavaggio delicato.

L’ultimo consiglio è quello di non trascurare la scelta del detersivo giusto e di stendere i panni neri sempre a rovescio e coperti con un tessuto morbido per tenere lontano la luce diretta del sole.

