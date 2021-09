Quando si è in attesa di un bambino cominciano subito le riflessioni e discussioni circa il nome da dargli. A volte si tende a portare avanti le tradizioni di famiglia e si usa il nome del nonno, altre volte invece no. In quest’ultimo caso ci si mette alla ricerca di un nome che piaccia ai genitori e che sia anche originale. Magari dotato anche di un bel po’ di carattere.

Questi nomi maschili che pochi danno ai neonati sono i più raffinati e prestigiosi

Abbiamo già visto 13 nomi particolari e rari per le bambine ispirati alle eroine dei miti greci, ora vedremo quelli maschili. Infatti i miti greci sotto questo punto di vista sono una risorsa inesauribile e anche per i maschietti offrono spunti interessanti.

Il primo nome che non può mancare per il neonato è quello dell’eroe greco più famoso e forte di sempre: il semidio Achille. Non meno importante quello del principe troiano suo avversario, Ettore, il cui significato è “sostenitore”, “reggitore del popolo”. Due nomi imponenti come i due guerrieri principali della guerra di Troia.

Dalla stessa città scappa Enea, destinato a fondare nientemeno che Roma nell’Eneide di Virgilio. Il suo dolce nome significa lodato, in effetti è un personaggio dotato di un forte senso del dovere e di sani principi. Altro personaggio dell’Iliade dotato di un bel nome, è Paride, cioè il lottatore. Innamoratosi rapì Elena e diede inizio alla guerra menzionata sopra.

Ma parlando di nomi contenuti nei poemi omerici arriviamo al prossimo: Odisseo, in latino Ulisse. L’uomo più furbo e ingegnoso di tutta la mitologia, nonché avventuroso.

Possente invece come l’eroe da cui deriva è il nome Ercole, il figlio di Zeus. Nella sua etimologia greca compare la parola gloria. Lui affrontò nel mito le famose sette fatiche impossibili per tutti gli altri uomini.

Personaggio coraggioso, di principio e altruista è Prometeo, che in greco antico è traducibile come colui che riflette prima. Osò sfidare il padre degli dèi, Zeus, per sottrargli il fuoco e donarlo all’umanità.

Divinità

Dopo gli eroi però passiamo ai nomi degli dèi. Affascinante è Apollo, dio del sole ma anche della musica. Due nomi brevi ma che spiccano sono Eros e Ares, il primo che significa desiderio è il dio dell’amore, il secondo della guerra.

Ultimo nome assimilabile come suoni agli altri due è Ermes, che significa annuncio, infatti era il messaggero degli dèi.

Tutti questi nomi maschili che pochi danno ai neonati sono i più raffinati e prestigiosi da scegliere. Non solo suonano gradevoli ma sono ricollegabili a grandi storie. Oltre all’orecchio potranno essere proprio le vicende a ispirarci, di modo che fungano da augurio per il carattere e il futuro del nascituro.