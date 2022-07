Avere mal di testa è un disturbo comune. Tutti conoscono la sensazione di disagio che può provenire dal fastidio.

Si tratta di un problema che può avere diverse origini. In molti casi tende ad andare via, in altri rischia di presentarsi con regolarità. Come per ogni problema la cosa più giusta è rivolgersi al proprio medico.

Ci sono, però, dei rimedi che consentono di affrontare anche momentaneamente la situazione. Possono essere messi in atto magari in attesa di una diagnosi. A questi si aggiungono, però, anche pratiche da evitare. E allora ecco cosa fare quando si ha mal di testa frontale o comunque riferibile alla parte anteriore della testa.

Cosa fare quando si ha un mal di testa frontale

A tavola per allontanare il dolore sarebbe opportuno evitare alcol, caffè, formaggi e salumi, come sottolinea il sito dell’Humanitas. Tra i metodi che consentono di affrontare un mal di testa c’è sicuramente quello di combattere la disidratazione, bevendo acqua a sufficienza. Così come possono aiutare la scelta di riposare o di fare un bagno caldo o una doccia.

Ecco cosa fare quando si ha mal di testa frontale evitando rimedi sbagliati ed errori che molti commettono

Farebbe bene anche utilizzare un asciugamano caldo, ponendolo su fronte o collo. Aiuterebbe anche massaggiare le strutture muscolari tese di spalle e collo.

Meglio stare lontani da sensazioni intense rappresentate da luci, rumori e odori. Sarebbero da evitare gli schermi dei dispositivi elettronici.

Per chi soffrisse di mal di testa si invita, inoltre, ad allentare acconciature come code di cavallo e trecce, che potrebbero risultare strette.

Questi consigli rientrano anche nel gruppo di indicazioni per prevenirlo. Si consiglia, ad esempio, di non bere troppo caffè e consumare acqua, al fine di evitare la disidratazione. Aspetto quest’ultimo da considerare soprattutto in estate. E bere acqua, tra l’altro, rientra anche tra i metodi per allontanare il rischio di colpi di calore quando fa molto caldo.

Contro il mal di testa frontale servirebbero, inoltre, anche il dormire a sufficienza, il gestire la sedentarietà con miglioramenti della postura, lo stretching e magari lo svolgere attività fisica regolarmente.

Cosa non fare

Quando si ha mal di testa quello che, invece, non bisognerebbe fare è abusare di antidolorifici. Perché il paradosso è che un uso prolungato (più di 15 giorni al mese) nel medio lungo periodo potrebbe portare, a sua volta, a mal di testa.

Proprio per questo, qualora i problemi si rivelassero in maniera insistente o con una periodicità preoccupante, sarebbe opportuno indagare a fondo, consultando un medico.

