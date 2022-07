Il mese di luglio ha già iniziato a emettere i propri verdetti. Per tutto il periodo in corso ci saranno segni che potranno godere della benevolenza dei pianeti, mentre ad altri toccherà soffrire la loro ostilità. Ma ormai si sa, quello che l’oroscopo toglie alla fine restituisce, per cui basterà avere pazienza.

Nel frattempo, però, l’influsso degli astri si fa sentire non solo dal lato sentimentale e sociale, ma anche sull’economia. Ci sono guadagni in vista per Toro e Bilancia, che potrebbero sfiorare il sogno di navigare nell’oro.

Non sarà lo stesso per una coppia di sventurati, che dovrà affrontare parecchi problemi e dosare le spese col contagocce. Approfondiamo l’argomento e vediamo che cosa aspettarsi a breve.

Casse piene per la coppia del momento

Luglio è un mese fortunato per il segno del Toro. Già da questa settimana Marte e Mercurio hanno garantito il loro appoggio, favorendo la fase di recupero. I due pianeti hanno messo il lucchetto alla posizione lavorativa dei Toro, rinforzandola. I dipendenti avranno una marcia in più e lavoreranno con costanza ed efficacia, per la gioia del capo. Non si baderà molto alle spese, ma le buone entrate bilanceranno la situazione.

Come il Toro, anche la Bilancia è in un momento favorevole e in costante crescita. Dopo un periodo non entusiasmante si vivranno giorni all’insegna del profitto. C’è chi otterrà la promozione tanto attesa, chi amplierà la lista di contatti. È il mese giusto per rafforzare le relazioni professionali, con soci o clienti che siano.

Guadagni in vista per Toro e Bilancia, invece 2 segni zodiacali avranno spese impreviste e affari in bilico

Purtroppo, luglio non sarà benevolo con tutti. Gli affari e le possibilità di carriera potrebbero subire una battuta d’arresto per il Sagittario. Il segno di Fuoco avrà noie e preoccupazioni in ambito lavorativo. Chi ha un impiego si lamenterà continuamente della sua situazione. Al contrario, chi è ancora in cerca di occupazione si preoccuperà per le finanze. Non è detto che l’impiego alla fine non si trovi, ma si potrebbe dover scendere a compromessi pur di racimolare qualcosa.

Mese a due facce, invece, per il Capricorno. Se da un lato i rapporti professionali andranno tutto sommato bene, dall’altro i profitti potrebbero mancare. Controllando la liquidità si potrebbe avere una brutta sorpresa e ritrovarsi a secco. Sebbene l’impegno e la dedizione non manchino, gli affari non prenderanno il volo, almeno per ora.

Approfondimento

