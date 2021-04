Inutile negare che le mani sono il nostro biglietto da visita.

È una delle parti del corpo che più esponiamo e che quindi ci rappresenta.

Sono uno strumento importante, o meglio quello più importante per l’uomo!

Con le mani comunichiamo, scopriamo, lavoriamo, giochiamo, manifestiamo i nostri sentimenti.

Proprio perché sempre esposte, spesso le mani vengono lavate.

Non c’è bellezza senza igiene!

Lavarsi le mani più volte al giorno è una abitudine consolidata. Ma il particolare momento storico che viviamo, ha fatto sì che per molti diventasse quasi una ossessione.

Tutti ormai laviamo le mani ogni volta che è possiamo. E quando ciò non è possibile ricorriamo a gel igienizzanti.

Chi non ne possiede almeno uno in borsa, in macchina, sulla scrivania, ecc.

La pandemia ormai ci ha spinti ad igienizzarle di continuo le nostre mani.

C’è sempre però il rovescio della medaglia. Questa mania di pulirle di continuo, inevitabilmente le rovina.

E non c’è cosa più brutta, soprattutto per una donna, che mostrare mani disidratate, arrossate e dunque non curate.

Tra l’altro pochi sanno che la disidratazione fa sì che la pelle si macchi facilmente con la esposizione ai raggi solari.

Visto quindi che l’estate è alle porte corriamo subito ai ripari. Ecco come un frutto che tutti abbiamo in casa può miracolosamente schiarire le macchie cutanee per mani vellutate.

Andiamo a vedere come correre ai ripari

Sarebbe buona abitudine, così come lavarle ed igienizzarle, anche e soprattutto idratarle.

La crema andrebbe applicata ogni volta che le laviamo, ma chi lo fa? Purtroppo, il tempo è sempre poco e soprattutto la crema potrebbe non piacere a tutti visto che comunque le rende unte.

Si potrebbe allora lasciare un tubetto di crema nutriente nel comodino. In tal modo si applicherebbe la crema ogni sera prima di dormire.

Non ci arrecherebbe fastidio l’applicazione e soprattutto le ore notturne, sono le migliori per far agire le sostanze contenute nel prodotto.

Ma spesso la disidratazione ha già fatto danni. E ci ritroviamo non solo con mani disidratate ma anche macchiate.

Ecco come un frutto che tutti abbiamo in casa può miracolosamente schiarire le macchie cutanee per mani vellutate

C’è infatti un frutto che abbiamo sempre in casa e che se strofinato sulle mani costantemente le rende morbide e vellutate.

Basta infatti avere un limone per schiarire le macchie cutanee e avere mani da fata.

Questo frutto è nato dall’incrocio tra l’arancio amaro ed il cedro ed è un vero trattamento di bellezza per le nostre mani. Trattasi di un frutto che tutti abbiamo in casa e che può miracolosamente schiarire le macchie cutanee e rendere le mani vellutate.

Sia il succo del limone che gli oli contenuti nella buccia sono miracolosi. Rappresentano un semplice trucchetto per schiarire le macchie cutanee e avere mani da fata.

Il succo di questo frutto, infatti, se applicato costantemente, schiarirà in maniera lampante la pelle delle nostre mani.

La buccia invece, ricca di oli essenziali, ci aiuterà ad idratarle.

Non resta quindi che utilizzare questo piccolo trucchetto per avere mani da fare invidia.

Non bisogna dimenticare infatti, che proprio perché molto esposte, le mani ci rappresentano e dicono tanto di noi! Ma con il limone sarà semplice avere un effetto seta!