Riuscire a mantenere i calzini, in modo particolare quelli bianchi, perfettamente puliti è sempre stato abbastanza difficile.

Soprattutto con un uso prolungato se si hanno bambini che camminano scalzi in casa, oppure se indossati da chi pratica sport, tenderanno a creare delle macchie dovute al sudore o alla composizione della scarpa.

Inoltre essendo bianchi, qualsiasi macchia risalterà in modo particolare, facendoli apparire ancor più sporchi.

I calzini rimangono ingrigiti e macchiati in corrispondenza dei punti di appoggio, tallone e punta dei piedi, richiedendo una maggiore attenzione per il loro lavaggio.

Tuttavia non sempre è necessario ricorrere alla loro sostituzione, anche se esistono in commercio diversi prodotti per sbiancare i calzini, il metodo migliore rimane sempre quello naturale fai da te.

Il miglior metodo per far tornare i calzini bianchi morbidi e sempre profumati

Molti ricorrono direttamente all’utilizzo della candeggina, senza considerare che il suo uso prolungato tenderà nel tempo ad ingiallire e a deteriorare le fibre del calzino.

Riuscire a far tornare i calzini bianchi di cotone o di spugna con il metodo del limone è davvero efficace e semplice.

Infatti è risaputo, già dai tempi delle nonne, che l’utilizzo del limone risulta essere davvero infallibile ed efficace per ottenere un pulito impeccabile ed igienizzato, oltre a rilasciare un fresco e delicato profumo sui capi.

Un metodo particolarmente efficace è quello della pentola colma di acqua e limone.

Infatti basterà riempire d’acqua una pentola di acciaio, inserire le fette di un limone intero e i calzini sporchi, portando dunque il tutto a bollore.

Far bollire per 5 minuti, spegnere e lasciare i calzini in ammollo fino a quando l’acqua non si sarà raffreddata.

Proseguire poi con il normale lavaggio, utilizzando come ammorbidente l’aceto bianco.

Nel caso di sporco davvero ostinato si può aggiungere un cucchiaio di bicarbonato, andando a creare una perfetta combinazione sbiancante oltre ad eliminare i cattivi odori, favorirà il rilascio del buon profumo di limone.

Dunque ecco il miglior metodo per far tornare i calzini bianchi morbidi e sempre profumati, come appena comprati.

