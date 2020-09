In questa mini guida “Ecco cosa dovresti assolutamente eliminare dalla camera da letto dei tuoi bambini” un focus sulle cattive abitudini moderne.

Dai primi anni ’30 il televisore è entrato nelle nostre case per informare, intrattenere e farci compagnia. Un’invenzione che ha segnato la storia e modificato per sempre il settore della comunicazione. Prima in bianco e nero e poi a colori, la TV è diventata parte integrante dell’arredamento, indispensabile e richiesta praticamente da tutti.

Per molte mamme e molti papà fornire di una bella TV la stanzetta del proprio bambino è un gesto d’amore. Tuttavia, gli esperti insorgono con alcune raccomandazioni veramente importanti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Possedere il televisore in camera da letto danneggerebbe il bambino. Scopriamo perché

Una ricerca condotta della Loughborough University ha concluso che restare incollati davanti alla TV comporterebbe un rifiuto del consumo di frutta e verdura ed una predisposizione ai cibi spazzatura. In altre parole, secondo gli esperti esiste un legame tra il tempo trascorso davanti allo schermo del televisore ed una dieta malsana, ricca di snack e prodotti poco salutari. Lo studio in questione ha coinvolto circa 527 bambini, di età compresa tra 11 e 12 anni.

Dalla ricerca è emerso che circa il 30% dei ragazzi che in giovanissima età trascorre molte ore in compagnia del televisore, ha maggiori probabilità di andare incontro a problematiche alimentari come l’obesità.

Genitori da sempre modello da seguire

Il compito di essere un genitore non è semplice e rendere felici e sorridenti i propri figli rappresenta una priorità. Gli esperti, però, ricordano che per i figli, la mamma ed il papà sono delle guide e dei punti di riferimento. Inutile, dunque, imporre al bambino di spegnere la TV o di ridurre le merendine. L’esempio siete voi!

Dunque, concludono gli psicologi, evitare l’uso del televisore a pranzo ridurrà la possibilità di perdere di vista la salute fisica e mentale dei bambini. Da evitare, se possibile anche in camera da letto. Per far riposate i vostri piccoli, preferite favole e libri per ragazzi, almeno fino ai 10 anni d’età .

Se “Ecco cosa dovresti assolutamente eliminare dalla camera da letto dei tuoi bambini” vi è stato utile, leggete anche “Siete sicuri che le donne maturano prima degli uomini? Ecco cosa dice la scienza“.