Continue oscillazioni al rialzo e al ribasso e la volatilità la fa da padrona. I mercati tentano un nuovo rimbalzo e ora cosa attendere nei prossimi giorni? Oscillazioni che a volte sembrano senza senso e non appena in intraday sembra che una direzione sia stata scelta in pochi minuti si torna nella direzione opposta. Questo è stato anche il copione della giornata odierna.

Come regolarsi da ora in poi?

Vediamo di fare il punto della situazione e cercare di definire uno scenario di breve attendibile da seguire.

Quale strategia applicare al momento attuale?

Nel momento che scriviamo i mercati quotano ai seguenti prezzi:

Dax Future

12.644

Eurostoxx Future

3.160

Ftse Mib Future

18.945

S&P 500

3.263

Come regolarsi?

Il frattale annuale vede un ribasso fra settembre ed ottobre prima di nuovi rimbalzi nel mese di novembre

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 18 settembre.

In rosso la nostra previsione annuale per il 2020



I mercati tentano un nuovo rimbalzo e ora cosa attendere nei prossimi giorni?

Ora stileremo una mappa dei prezzi in modo da mantenere il polso della situazione e indicare la possibile operatività in linea con il trend in corso.

Dax Future

Il ribasso iniziato da qualche settimana termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 13.435. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 25 settembre superiore a 12.809.

Eurostoxx Future

Il ribasso iniziato da qualche settimana termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.386. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 25 settembre superiore a 3.211.

Ftse Mib Future

Il ribasso iniziato da qualche settimana termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 19.980. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 25 settembre superiore a 19.040.

S&P 500

Il ribasso iniziato da qualche settimana termina definitivamente solo con chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.426. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 25 settembre superiore a 3.323.

La giornata di domani aggiungerà un ulteriore tassello ma non si può dire che il ribasso sia finito.