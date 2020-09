In “Siete sicuri che le donne maturano prima degli uomini? Ecco cosa dice la scienza”, un focus sull’universo femminile.

Come non parlare delle differenze che tanto ci affascinano e ci tormentano? Da sempre, l’uomo e la donna sono “uguali e diversi” allo stesso tempo. Una continua lotta fatta di caratteristiche simili ma che non collimano, identità che generano molte domande sulla natura dell’essere umano. Uno tra i più classici luoghi comuni sostiene che le donne maturano prima degli uomini. Sarà vero?

Per gli esperti esiste una spiegazione scientifica per il fatto che a parità di età, il genere femminile presenta uno spiccato senso della razionalità e della misura. Questo accade soprattutto nell’adolescenza, a discapito dei maschietti che invece, si esprimono ancora in una forma più “bambinesca”.

Per gli scienziati, la motivazione può essere ricercata nel cervello. Durante la crescita, il cervello si riorganizza, sbarazzandosi delle connessioni neurali che non servono più. Con il passare degli anni, il nostro sistema nervoso centrale compie una serie di riorganizzazioni sistematiche. Nel dettaglio, le connessioni cerebrali, ripetute e di troppo, vengono abbandonate per lasciare spazio a connessioni a lunga distanza e a ragionamenti più complessi e più difficili da formare. In altre parole si cresce!

Lo studio

Alcuni esperti ricercatori della Newcastle University hanno analizzato le immagini di circa 121 soggetti, con un’età compresa tra i 4 e i 40 anni. Mediante la tecnica cosiddetta di imaging con tensore di diffusione, gli scienziati hanno potuto visualizzare le fibre di connessione cerebrali mentre attuano questo processo di sfoltimento dei pensieri e delle connessioni. I ricercatori hanno dimostrato che queste pulizie sono altamente selettive nel cervello e che sembrerebbero avvenire prima nelle femmine. Il che potrebbe spiegare come mai le ragazzine sembrino talvolta più mature dei loro coetanei.

